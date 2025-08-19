Empresa de transportes Etmosa paraliza servicios ante constantes extorsiones en SMP: Piden pagar S/50 mil

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La extorsión no solo ha cobrado vidas humanas, sino que también ha generado la paralización del servicio de transporte público, tal como el de la empresa de transporte público Etmosa que ha cerrado sus puertas ante las constantes amenazas.

Etmosa paraliza servicios

Son más 150 los conductores que se verán afectados por la detención del servicio, pues se quedarán sin trabajo ante la medida que la empresa toma desde el lunes 18 de agosto. La acción se ha dado ante los atentados que han sufrido los trabajadores y las unidades de transporte, además, se ha sumado la organización criminal internacional Antitren a las amenazas.

"Para evitar que atente contra su vida, ya que la banda Antitren nos está amenazando y pidiendo un pago de 50 mil soles, mas 20 o 30 soles diarios ", informó uno de los trabajadores.

A través de un cartel, la compañía ha venido anunciando la decisión a los trabajadores y pasajeros que suelen tomar la unidad que recorre la ruta de San Martín de Porres al Callao. Es una difícil medida que han luego de que el último sábado 16 de agosto, un bus fuera atacado.

"El sábado tuvimos un atentado en la avenida Canta Callao con Dos de Octubre cuando un vehículo venía regresando hacia el último paradero inicial, cuando le lanzan una granada con la suerte de que no ingrese al vehículo, queda fuera y detona. (...) La idea era prácticamente no solo atentar contra la vida de una chofer sino de los pasajeros, hasta los mismos niños que vienen sentados en el vehículo", explicó un chofer.

Paro de transportistas 21 de agosto

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración Nacional de Transportistas (Anitra), reconfirmó la realización de un paro de transportistas para el 21 de agosto debido al aumento de la extorsión y el sicariato. En diálogo con Exitosa, explicó que se van obligados a salir a las calles ante la inacción del Estado.

Anitra espera que paralicen servicios 460 empresas de transporte público y más de 22 mil vehículos, pues se calcula que más del 90% detenga las labores.

Es en medio de este contexto que la empresa de transporte público Etmosa ha paralizado su servicio, al ser víctimas de atentados extorsivos en reiteradas oportunidades. Los conductores han preferido poner por encima su seguridad.