FIFA otorgó la amnistía jugadores suspendidos y debutarán con sus selecciones en el Mundial 2026: ¿Quiénes son?

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En una medida sin precedentes, la FIFA decidió otorgar una amnistía a jugadores suspendidos y gracias a ella podrán debutar con sus selecciones en el Mundial 2026. En la siguiente nota conoce de qué futbolistas fueron perdonados por el máximo organismo del fútbol.

FIFA otorga amnistía a tres futbolistas para el Mundial 2026

En un caso que resulta cada vez más común, la FIFA, máximo organismo del futbol a nivel Mundial, decidió conceder la amnistía a un par de jugadores previo al Mundial 2026, esto con la idea de que puedan estar presentes en el debut de sus respectivas selecciones.

Cabe mencionar que, estos deportistas habían recibido sanciones en su último partido eliminatori, por lo que el ente máximo del balompié global decidió desestimar las mismas y proceder a permitirles ver acción en la justa que empezará el próximo 11 de junio.

En este sentido, si bien todavía no lo confirma la propia FIFA, el presidente de la Confederación Sudamericana de Futbol, Alejandro Domínguez, emitió un comunicado en el cual señaló que la AFA había establecido conversaciones productivas para que la institución que preside Gianni Infantino desestimara la sanción impuesta a Nicolás Otamendi y así pudiera estar en el primer partido de la Copa del Mundo.

Pero, esta medida de "perdón", inicialmente promovida para el central de la 'Celeste' sino también beneficiaría a otros jugadores como el ecuatoriano Moisés Caicedo y el qatarí Tarek Salman.

Lo que sucedió es que estos tres futbolistas en mención recibieron alguna modalidad de expulsión en sus últimos juegos de eliminatoria mundialista ya sea porque vieron la tarjeta roja directa o acumulación de amarillas, por lo cual, en teoría estaban imposibilitados de participar en el próximo juego oficial de sus selecciones, el cual será en el Mundial.

Así, tras la desestimación de esta sanción para que puedan disputar este Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026, Otamendi, Caicedo y Salman se perfilarán como elegibles para sus entrenadores en el que será su debut mundialista.

🚨[EXCLUSIVO] FIFA dispuso la aministía y Moisés Caicedo no está suspendido para jugar en el debut del Mundial.

*️⃣También se les quitaron las tarjetas a Nicolás Otamendi 🇦🇷 y Tarek Salman 🇶🇦.

ℹ️Para @StudioFutbol presentada por @1x_ecuador pic.twitter.com/RoRU6Zf8Km — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 8, 2026

¿Qué ocurrió con los tres futbolistas que recibieron amnistía?

Vale resaltar que, en el caso de Nicolás Otamendi y Moisés Caicedo, ambos fueron expulsados en el partido de Eliminatorias Sudamericanas entre Argentina y Ecuador, disputado el pasado 9 de septiembre de 2025. Durante dicho compromiso el primero recibió la roja directa y el segundo fue sancionado con doble amarilla.

Por otro lado, en el caso de Tarek Salman había sido expulsado en el epílogo del encuentro entre Qatar y Emiratos Árabes Unidos, el pasado 14 de noviembre de 2025.

Luego de recibir la amnistía otrogada por la FIFA que eliminó sus sanciones tras los últimos partidos eliminatorios con sus selecciones, los jugadores Nicolás Otamendi, Moisés Caicedo y Tarek Salman quedaron habilitados para debutar en el Mundial 2026.