Corte de LUZ en Lima y Callao el 9 de mayo: ¿Qué distritos se quedarán sin electricidad?

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pluz Energía Perú reveló que Lima y Callao se verá afectado con un nuevo corte de luz. Conoce qué distritos no tendrán electricidad de forma temporal el 9 de mayo y en qué horario será la suspensión.

Corte de luz en Lima y Callao: Motivo de suspensión

La empresa precisó que el corte de luz el sábado 9 de mayo responde a la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento preventivo y mejoras en las redes de alta, media y baja tensión para garantizar la continuidad del servicio a largo plazo.

En ese marco, exhortó a los usuarios a tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con servicio eléctrico en determinadas horas y sectores de Lima y el Callao.

¿En qué distritos será el corte de luz el 9 de mayo?

Según el cronograma oficial de Pluz Energía que puedes verificar en este ENLACE, los distritos que deberán tomar previsiones son:

En Independencia

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en Calle Oyantaytambo cdra. 10, Av. Huancaure cdras. 9, 10, A.H. Leoncio Prado, Ampl. Huancaure parte alta Mz. C, D, E, A.H. Jesús de Nazareth Mzs. A, A Prima, B, B Prima, C, C Prima D Prima, E Prima, F, F Prima, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, U, V, W, X, Y, Z, A.H. Leoncio Prado Ampl. Hijos de Moradores Mzs. J15, K15, L15, A.H. Las Rocas de Cristo Mzs. A, B, C, Jr. Inca Roca cdras. 9, 10, Jr. Manco Segundo cdras. 1, 2, A.H. Las Lomas de Independencia Mzs. A, B, C, A.H. San Lorenzo Mzs. A, B2, C, D2, E, E1, F, Jr. Ayar Cachi cdra, 1, Jr. Ayar Uchu cdra. 1, Jr. Baños del Inca cdras. 3, 4, 9, 10, Jr. Las Chulpas cdra. 1, Jr. Manco II cdras. 1, 2, calle Baños del Inca cdra. 4.

Magdalena del Mar

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Conj. Hab. Marbella Edif. A, B, C, D, E, F, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, A.H. Medalla Milagrosa Mzs. A, B, C, D, E, calle Alberto Yabar cdras. 2, 3.

En Carabayllo

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Asoc. de Viv. Ciudad Jardín de Carabayllo Mzs. A, B, C, D, Pro. Viv. La Arboleda Mzs. C, D, E, F, G, Asoc. de Viv. Sta. Elisa de Punchauca de Carabayllo Mzs. A, B, C, D, E, F, Asoc. Viv. El Palmar de Carabayllo Mzs. A, B, C, Pro. Viv. Las Flores I Etp. Mzs. A, A Prima, B, B Prima, C, C Prima, Pro. Viv. Res. de Viv. Villa Santander Mzs. A, B, C, D, Pro. Viv. Sta. Elisa Mz. D, E.

Sin luz en Los Olivos

Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:30 p.m. en Av. Alfredo Mendiola cdras. 60, 61.

En San Antonio de Chaclla

Desde las 9:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en Asoc. Viv. Las Praderas Anx. 8 Mzs. A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, G5, G6, G10, G11, G12, H3, I3, I3A, I4A, I5, I6, J3, K3, L3-1, LL3, M3, N3, R, S, T, U, V, W, X, Asoc. Viv. San Juan de Jicamarca Anx. 8 Mzs. B, C, D, E, F, Asoc. Pro. Viv. Compradores de Terrenos de Campoy Mz. T, Agrup. Fam. hacia el Desarrollo I Mz. I.

En el Callao

Desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en Fundo Bocanegra - Ca. A, Jr. Las Maquinarias 282 Urb. Bocanegra.

Es así como Pluz Energía instó a la ciudadanía a tomar medidas previsionales ante el anuncio de corte de luz en distritos de Lima y Callao programado para el sábado 9 de mayo.