Pasajeros de vuelos nacionales no pagarán TUUA de transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

07/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que no se cobrará la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia nacional a los pasajeros de vuelos nacionales que hagan conexión en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Vuelos nacionales no pagarán TUUA de transferencia

La TUUA de transferencia es un pago que cubre los servicios para pasajeros en conexión, es decir, aquellos que descienden de la aeronave, usan los servicios y no salen del terminal, para luego continuar su viaje hacia otro destino.

El sector aclaró que ningún pasajero que realice únicamente vuelos dentro del Perú pagará la TUUA de transferencia nacional, ya sea que su viaje empiece, termine o conecte con el terminal aéreo. Esta decisión es resultado de las coordinaciones y acuerdos alcanzados entre el MTC y el concesionario del aeropuerto, Lima Airport Partners (LAP).

El MTC ha determinado que la no aplicación de la TUUA de transferencia nacional busca fortalecer la competitividad de las rutas nacionales. De esta forma, el MTC reitera su compromiso con una política aeroportuaria que proteja a los pasajeros y priorice la conectividad del país, a través de decisiones que favorezcan el turismo interno, la integración territorial y la competitividad del Perú.

Aplicación de la TUUA de transferencia internacional

El cobro de la TUUA de transferencia internacional solo aplicará para los pasajeros que lleguen del extranjero, hagan conexión y empleen las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que no salgan del terminal y continúen su viaje hacia otro destino fuera del país. Este cobro entrará en vigencia el 7 de diciembre de este año.

La TUUA está definida en el contrato de concesión suscrito entre el Estado peruano y el concesionario, así como el cobro a los pasajeros en transferencia. Su aplicación es regulada y fijada de manera autónoma por Ositrán, conforme a sus funciones y al marco normativo vigente. El concesionario tiene la facultad de realizar este cobro desde el inicio de operaciones del nuevo terminal de pasajeros.

Para el cobro de la TUUA de transferencia internacional, la concesionaria ha implementado mecanismos que faciliten el pago, como plataformas de pago online, agentes móviles y módulos físicos.

Beneficios de la TUUA de transferencia

La TUUA de transferencia constituye un recurso relevante para mantener los 25 servicios que tiene a disposición el pasajero en transferencia del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, como uso de salas de embarque, seguridad, asistencia médica, despacho de equipajes, climatización, iluminación, señalización, sistema de información de vuelos, áreas exclusivas, entre otros.

Además, los recursos también son destinados para la modernización y mantenimiento de los 17 aeropuertos regionales concesionados. Estos son los aeropuertos de Iquitos, Piura, Pucallpa, Tarapoto, Chiclayo, Trujillo, Tumbes, Cajamarca, Anta, Chachapoyas, Talara, Pisco, Juliaca, Arequipa, Ayacucho, Tacna y Puerto Maldonado.

El MTC reitera su compromiso con una política aeroportuaria que proteja a los pasajeros y priorice la conectividad del país, a través de decisiones que favorezcan el turismo interno, la integración territorial y la competitividad nacional, así como el respeto irrestricto a la seguridad jurídica y al cumplimiento de sus compromisos.