Presidenta del TC tras fallo que anula caso 'Cócteles': "La sentencia se tiene que aplicar"

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En declaraciones para Exitosa, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, indicó que el fallo que declara nulo el caso 'Cócteles debe ser aplicado por instancias judiciales. Además, rechazó que se señale que los magistrados hayan sido elegidos por un pacto.

Sentencia se tiene que aplicar

Tras el reciente fallo del TC que declara fundada el pedido de habeas corpus pedido por la defensa legal de Keiko Fujimori, la presidenta del TC indicó que la sentencia "se tiene que aplicar" en el juicio que enfrenta la lideresa de Fuerza Popular.

Según expone Pacheco, la defensa legal de Fujimori representada por Guiliana Loza, indicaba no había dolo y otras razones expuestas ante el TC para el análisis. Sin embargo, indica que se ha aparto de tales criterios pero insiste en que la medida debe ser aplicada.

"Insisto en que la sentencia es lo que se tiene que aplicar porque lo que se ha visto por la mayoría, lo que ha visto la mayoría; las acciones de esa señora no estaban tipificados en la norma en se momento", indicó Pacheco.

No puede afirmar inocencia de Keiko Fujimori

La reciente resolución del TC no calificó como delito el financiamiento ilegal a los aportes a la campaña de Fujimori pues al momento del hecho este no constituía como delito. Sin embargo, Pacheco ratifica que esta sentencia no califica la inocencia o culpabilidad de Keiko.

"Sí podemos anular. Lo que no podemos decir es si culpable o inocente. Entonces lo que ha hecho la sentencia es el señor juez, em base a los argumentos expuestos en esta sentencia; usted decida la situación de la beneficiaria que es la señora Fujimori".

En ese sentido la presidenta del TC indicó que hubiera sido "deseable" poder aclarar si hubo delito o no junto a todas las pruebas presentadas mas la demora en el proceso de investigación ha impulsado tomar la decisión de los magistrados. "Nos damos cuenta que 10 años, al menos a mí, sí me parece que es excesivo para un juicio", indicó.

Por otro lado, la magistrada se pronunció sobre los casos de otros investigados que buscarían utilizar como precedente el fallo del TC a favor de Fujimori. Tal es el caso del expresidente, Ollanta Humala.

Pacheco indicó que el caso no es idéntico, además de considerar que el caso de Humala cuenta ya con una sentencia del Poder Judicial. "Nosotros lo que tenemos que ver es la motivación que han tenido los jueces para decidir condenar al señor".