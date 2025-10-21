Luz Pacheco sobre caso 'Cócteles': "En el tribunal cada uno vota según considere en conciencia"

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La anulación del caso 'Cócteles' sigue siendo tema de debate y una persona involucrada en la decisión habló al respecto. Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional, aseguró que en la votación que realizan los magistrados, cada uno aplica su criterio personal para tomar una decisión.

Puntos de vista distintos

En conversación con Exitosa, la presidenta del TC, señaló que cada magistrado "vota según considere en conciencia". Ello, tras el fallo que declaró nulo el caso 'Cócteles' y dejó sin efecto el proceso contra Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular.

"Hay más elementos, pero son muy técnicos jurídicamente, pero son interpretaciones. Lo bonito entre comillas, es que en el tribunal cada uno vota según considere en conciencia que es lo que corresponde, y debemos seguir respetándolos y trabajando sabiendo que hay que saber ser tolerante con la opinión ajena", manifestó Pacheco Zerga.

En la exposición del tribuno César Ochoa Cardich, se precisó que los aportes que realizó Odebrecht no configuraban un delito cuando se realizaron en las dos primeras campañas presidenciales de la exparlamentaria y cabeza del fujimorismo. Para la magistrada, esto terminó siendo un punto de vista jurídico que llevó a que la acusación sea rehecha.

"Lo que ellos entienden es la descripción que se ha hecho de la conducta de la señora Fujimori, de los hechos que acaecieron en 2011 hasta junio del 2016, no se encontraban tipificados en la norma, que después ha dicho que esos aportes son ilegales o delitos. Pero los fiscales acuden a otra legislación anterior y entienden que sí podría caber esa tipificación", sostuvo.

TC voto a favor de anular caso 'Cócteles'

Con cinco votos a favor y dos en contra, los miembros del TC decidieron anular el caso en el que estaba relacionado Keiko Fujimori y la empresa brasileña Odebrecht, por presuntos aportes ilícitos en las campañas electorales del 2011 y 2016. El criterio que convenció a la mayoría de tribunos fue el tiempo excedido en la investigación de la Fiscalía.

El habeas corpus que había presentado la abogada Giuliana Loza, había sido declarada fundada el pasado 2 de octubre. Esto anuló todas las resoluciones judiciales y procesos fiscales que iniciaron en 2017.

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, indicó que en la votación que se realiza en el órgano independiente, se vota de a cuerdo a la conciencia de cada magistrado. Así fue el criterio en la anulación del caso 'Cócteles', que involucraba a Keiko Fujimori.