¿Vas al concierto de BTS? Estudiante de la UNI crea simulador 3D para que ARMY veas tu asiento en San Marcos

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La expectativa por el regreso de BTS al Perú ya se vive entre la comunidad ARMY. Mientras miles de fans se preparan para asistir a los conciertos del grupo surcoreano, un estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) creó una herramienta tecnológica que permite recorrer virtualmente el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y conocer cómo sería la experiencia desde el lugar adquirido.

Simulador 3D permite explorar el estadio San Marcos

El proyecto fue desarrollado por Ricco Rashuamán Sapallanay, fundador de la agrupación estudiantil Unicode. Su simulador referencial en 3D se hizo viral en redes sociales debido a que permite ubicar las diferentes zonas del recinto y visualizar el escenario de 360 grados que BTS llevará a Lima como parte de su tour mundial ARIRANG.

Una de las funciones más útiles para las fans es la búsqueda de una vista aproximada por sección, fila y asiento. Esta opción está disponible para la zona tribuna, que es la única área numerada del concierto.

De esta manera, ARMY puede explorar virtualmente el lugar que ocupará durante la presentación y familiarizarse con la distribución del estadio antes de acudir al evento.

Simulador 3D

¿Cómo usar la herramienta antes del concierto?

Las fans pueden ingresar al simulador desde su navegador, sin necesidad de instalar aplicaciones o programas adicionales. Para comenzar, deben elegir la calidad del escenario. Si utilizan una computadora o laptop con buena conexión a internet, se recomienda seleccionar la opción Alta.

Después, podrán explorar el mapa virtual y buscar su ubicación de acuerdo con el tipo de entrada adquirido: tribuna o campo. En el caso de las localidades numeradas, es posible seleccionar la sección, fila y asiento, verificando previamente los datos que figuran en la aplicación Quentro de Ticketmaster.

La iniciativa resulta especialmente útil para quienes no conocen el estadio San Marcos o asistirán por primera vez a un concierto en este recinto. Asimismo, busca facilitar la planificación de las fans que viajarán desde otras ciudades del Perú o desde el extranjero.

La herramienta también incorpora modos visuales de día y noche, además de efectos especiales que permiten apreciar una representación de los fuegos artificiales previstos para algunas canciones del repertorio, como "Mic Drop" y "Come Over". El estudiante continúa trabajando en nuevas funcionalidades para ampliar las posibilidades de exploración.

Simulador 3D

BTS prepara una experiencia oficial para ARMY

La llegada del grupo surcoreano también estará acompañada por una tienda Pop-up oficial, que ofrecerá temporalmente espacios para fotografías, imágenes exclusivas del tour ARIRANG y productos oficiales. La propuesta permitirá a los seguidores disfrutar de una experiencia adicional antes de las presentaciones.

BTS, agrupación que debutó en junio de 2013, se ha consolidado como uno de los principales referentes del pop surcoreano. Para sus conciertos en Perú, Ticketmaster reportó más de 619 000 usuarios conectados durante la venta de entradas para las tres fechas.

La herramienta desarrollada por Ricco Rashuamán representa una alternativa para que ARMY se prepare con anticipación y conozca mejor el recinto donde verá a BTS. Con el simulador y las actividades oficiales previas, las fans podrán organizar su experiencia y vivir con mayor emoción el esperado encuentro musical de octubre.