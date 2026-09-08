Fans de BTS acampan en exteriores del estadio San Marcos a un mes de sus conciertos: Algunas llevan semanas esperando

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La expectativa por el regreso de BTS a los escenarios ya moviliza a sus seguidores en Lima. A poco más de un mes de los conciertos programados para los días 7, 9 y 10 de octubre, un grupo de fanáticos decidió adelantarse y acampar en los exteriores del estadio San Marcos para asegurar una ubicación privilegiada durante las presentaciones.

En un recorrido realizado por Exitosa, se pudo constatar que al menos diez carpas fueron instaladas en la zona de la puerta seis del recinto deportivo. Algunos seguidores llevan más de una semana pernoctando en el lugar, mientras que otros se organizan mediante turnos para poder continuar con sus actividades diarias.

Fans hacen turnos para no perder su lugar

Una de las fanáticas contó que lleva tres días acampando y que decidió coordinar con sus amigas debido a sus responsabilidades laborales y académicas. Según explicó, la organización entre ellas les permite mantener su presencia en el lugar sin descuidar sus obligaciones.

"Estoy acampando desde hace tres días debido a que ya he visto carpas porque yo no tengo el suficiente tiempo como para acampar pero me he juntado con mis amigas para poder hacer turnos ya que yo trabajo y estudio y porque no queremos estar tan atrás y hemos visto que empezaron a acampar desde hace dos semanas, desde agosto nos dijeron, entonces como por presión social hemos tenido que venir", indicó en una breve entrevista.

La joven también reveló que es seguidora de BTS desde hace ocho años y que mantiene la esperanza de escuchar una canción que, según señaló, todavía no ha sido interpretada por el grupo durante sus presentaciones.

"Soy fan desde hace ocho años. Yo quiero que canten el concierto Coffee porque todavía no lo han cantado, yo tengo fe y esperanza de que lo van a cantar, manifiesto."

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Fanáticos de BTS esperan con ansias la presentación de la popular banda surcoreana en el estadio San Marcos. A falta de un mes del concierto, fans acampan en los exteriores del establecimiento.



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Preparan hasta el vestuario para el gran día

La emoción también se refleja en los preparativos para los conciertos. Los seguidores no solo buscan conseguir una buena ubicación, sino que también planean cuidadosamente qué ropa utilizarán durante las esperadas presentaciones.

Una de las fanáticas incluso comentó entre risas que ya tiene pensado cómo organizarse para cambiarse de ropa antes de ingresar al recinto.

"Lo mayormente sí, un día antes me voy a bañar, a asear, porque no quiero estar sucia. Pero si en casa me voy a vestir igual como en Stray Kids, puede ser que sea de mini polo. Si no, ya tendría que traer mi ropa y en la misma fila decirle a alguien que me cambie y ahí me cambiaré con brazos."

Conforme se acercan las fechas, la cantidad de seguidores que llega hasta los exteriores del estadio San Marcos continúa aumentando. La presencia de las carpas evidencia que la expectativa por los tres conciertos de BTS ya comenzó a sentirse con fuerza en Lima y que sus fanáticos están dispuestos a hacer grandes esfuerzos para vivir de cerca este esperado encuentro musical.

A más de un mes de las presentaciones, la fiebre por BTS ya tomó las calles de Lima. Los fanáticos organizan turnos, preparan sus atuendos y soportan largas jornadas de espera con un solo objetivo: estar lo más cerca posible de sus ídolos cuando llegue el esperado momento.