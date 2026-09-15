Senado debatirá este miércoles 16 de septiembre el pedido de viaje de Keiko Fujimori a Estados Unidos

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Senado de la República debatirá desde las 2:30 p. m. del miércoles 16 de septiembre, el pedido de autorización de viaje presentado por el Ejecutivo, a fin de que la presidenta Keiko Fujimori Higuchi acuda a la 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas a desarrollarse en Nueva York, Estados Unidos del 21 al 28 de septiembre.

Como se recuerda, el Gobierno presentó el petitorio el pasado viernes 11 de septiembre, un día después del encuentro que sostuvo la mandataria con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y en donde se anunció la incorporación del Perú en el Escudo de las Américas.

#SenadoInforma | El Pleno del Senado de la República analizará este miércoles 16 la solicitud de viaje presidencial y el informe que recomienda la ratificación de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), entre otros temas.



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Actividades previstas que desarrollaría la presidenta en EE. UU.

De acuerdo con el cronograma de actividades presentado por el Gobierno, el pedido de viaje presidencial es del lunes 21 al viernes 25 de septiembre. El Debate General de Alto Nivel del evento iniciará en la mañana del martes 22 de septiembre, con la participación de 97 jefes de Estado, 55 jefes de Gobierno y 41 representantes de otros niveles, entre vicepresidentes, viceprimeros ministros, cancilleres y otras altas autoridades.

Bajo esta consideración, la intervención de la presidenta de la república está prevista en el octavo turno, según la lista provisional de oradores, para las 11:00 horas de Nueva York, con una duración sugerida de 15 minutos.

Para el miércoles 23 de septiembre, a las 3:00 p. m., se tiene prevista su participación en el Encuentro Presidencial: "Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional", a cargo del Gobierno de Chile, acto que tiene como finalidad, proyectar al más alto nivel político, "una señal regional de unidad" frente a la delincuencia organizada transnacional y promover acciones concretas de cooperación.

Asimismo, la jefa de Estado ha sido invitada por la organización internacional sin fines de lucro "Rainforest Alliance", a participar en un encuentro privado titulado: "Invirtiendo en el Perú del Futuro: Sostenibilidad, Competitividad y Liderazgo Climático Global a través de sus Comunidades Campesinas e Indígenas", previsto para las 10:00 a. m. del miércoles 23 de septiembre.

Por su parte, el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University (FIU) y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) la invitaron a presidir un encuentro con destacados empresarios iberoamericanos, el acto está previsto para el miércoles 23 de septiembre a las 7:00 p. m.

Del mismo modo, ha sido convocada a participar en un encuentro organizado por la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), programado para el jueves 24 de septiembre, entre las 8:00 a. m. y las 10:00 a. m.

Además, participaría en el diálogo de alto nivel titulado "Australia - Latina America and de Carribean: A New Frontier for Cooperation", organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina - CAF, previsto el jueves 24 de septiembre a las 10:30 a. m.

Vale mencionar que, Bolsa de Valores de Nueva York también invitó a la mandataria a que realice una visita oficial y presidir la ceremonia de toque de campana de cierre, para el jueves 24 de septiembre, 4:00 p. m. Así como, a oradora principal en el evento: "Atlantic Council in New York" que se realizará el martes 22 de septiembre en el Hotel St. Regis de Nueva York. Su participación estaría prevista entre las 3:00 p. m. y las 4:00 p. m.

Posible encuentro con Donald Trump y con António Guterres

La agenda por el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas también contempla una recepción a los jefes de delegación para el martes 22 de septiembre. La ceremonia está a cargo del residente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su cónyuge, Melania Trump.

Como parte de las actividades previstas, Keiko Fujimori sostendría una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, prevista también para el 22 de septiembre, a las 2:20 p. m.

De aprobarse el pedido por la Cámara de Senadores, el primer vicepresidente de la república, Luis Galarreta, se encargará del Despacho de la Presidencia de la República, conforme al segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución Política del Perú y a los numerales 8-A.1 y 8-A.2 del artículo 8-A de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

El pedido de viaje se da en un contexto donde la mayoría de las comisiones parlamentarias han rechazado la posibilidad de darle facultades legislativas al Gobierno en materia de seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, régimen tributario, simplificación administrativa, entre otras.