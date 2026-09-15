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Cuestionó permanencia

Senador de JP cuestiona continuidad de Julio Velarde en el BCR: "El señor no tiene grados y títulos"

El senador Humberto Morales, cuestionó severamente la permanencia de Julio Velarde como titular del Banco Central de Reserva, señalando presuntas irregularidades académicas.

Humberto Morales señala que Julio Velarde no es idóneo para el puesto.
Humberto Morales señala que Julio Velarde no es idóneo para el puesto. (Composición: Exitosa)

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 15/09/2026

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El senador de Juntos por el Perú, Humberto Morales, cuestionó abiertamente la permanencia de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), sosteniendo que no lo considera la persona idónea para continuar liderando la entidad monetaria. 

Durante sus declaraciones a la prensa, el parlamentario afirmó que el economista no cumpliría con las exigencias académicas requeridas en el sector público y criticó sus supuestos nexos con el sector privado, asegurando que estos elementos ya fueron presentados en la comisión parlamentaria correspondiente.

Cuestionamientos a la idoneidad académica y nexos privados

La posición del legislador de la bancada de izquierda se sustenta en una serie de argumentos presentados formalmente ante el grupo de trabajo del Congreso. Morales enfatizó que los estándares exigidos para el ejercicio de la función pública deben aplicar rigurosamente para todas las autoridades de alto rango institucional.

"El señor Velarde no es idóneo para estar al frente en el BCR y lo he demostrado en la Comisión. El señor no tiene grados y títulos que todos los peruanos deben tener para ejercer la función profesional en el sector público, tienen vinculaciones con empresas privadas, lo he demostrado en la comisión", señaló.

Según detalló el parlamentario, la falta de acreditación formal de cierto grados académicos restaría legitimidad al desempeño del funcionario frente al ente emisor. Asimismo, insistió en que los presuntos vínculos del economista con compañías del ámbito privado representan un fator de riesgo para la imparcialidad que exige el manejo de la política monetaria del país.

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Críticas al respaldo político y debate sobre la meritocracia

En otro momento de sus declaraciones, el senador de Juntos por el Perú apuntó contra los sectores políticos que defienden la continuidad del presidente del Banco Central de Reserva. Morales cuestionó directamente la postura de la bancada fujimorista por respaldar la gestión del funcionario pese a los argumentos expuestos en la comisión.

"Que ellos y me refiero al fujimorismo, quieran respaldar eso a pesar de su grito de la meritocracia esos es problema de ellos no problema nuestro y vuelvo a decir, yo no creo que es el idóneo", indicó.

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El parlamentario consideró contradictorio que se apele al discurso de la meritocracia en la administración pública mientras se mantiene el apoyo a una autoridad que enfrenta observaciones sobre su perfil académico. A su juicio, el debate parlamentario debe enfocarse en revisar de manera objetiva los requisitos de cada alto funcionario del Estado.

En ese sentido, Julio Velarde vuelve a situarse en el centro de la controversia política tras los cuestionamientos formulados desde el Poder Legislativo, donde se exige una revisión detallada de sus credenciales y sus posibles conflictos de interés.

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