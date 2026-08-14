Perú perdió 3-2 ante Argentina por los playoffs del Mundial de Vóley Sub-17 revive los mejores momentos del partido

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección de vóley femenino de vóley perdió 3-2 ante su similar de Argentina en un encuentro correspondiente a los playoffs del Mundial Sub-17 que se viene desarrollando en Chile.

Perú cae 3-2 ante Argentina por los playoffs del Mundial de Vóley Sub-17

El cuadro nacional dirigido por Marcello Bencardino tuvo al frente a un rival muy complicado que supo batir la defensa a través de ataques certeros, además de contar con buenos bloqueos por lo que el trámite del encuentro no estuvo para nada sencillo debido a que desde el salto al campo tuvieron al frente a las argentinas que dieron pelea.

Sin embargo, el equipo peruano arrancó el duelo con el pie derecho debido a que se llevó el primer obteniendo el resultado a su favor. Desde el pitazo inicial demostró solidez, pero la Albiceleste acortaba la ventaja constantemente. En este primer parcial, de la mano de Nahir Cueva y Fernanda Pinto, la Blanquirroja encontró el camino para ganar 25-24.

Posteriormente, en el segundo set, la contienda fue mucho más reñida. sobre todo a partir del punto 10 en el que ambas selecciones lucharon punto a punto por llevarse este parcial. En el conjunto argentino destacó Baldo y junto a sus compañeras derrotaron a la saga incaica 25-16.

Luego, en el tercer set el cotejo fue muy parejo hasta el punto 14 cuando las argentinas tomaron a pulso el cotejo y dominaron a las peruanas aprovechando los errores de las 'matadorcitas' y al final Argentina sacó ventaja momentánea en el partido y se llevaron este parcial con el resultado 25-18.

Ya en el cuarto set, la Bicolor inició el juego de forma adversa, sin embargo, luchó cada punto constantemente debido a que tuvo destacadas actuaciones de Fernanda Pinto, Kiara Lazo y Tamara Galdos. Ello ayudó a que Perú se quede con este parcial y empató 2-2 la contienda.

En el último y quinto set, el sexteto patrio tomó ventaja hasta el punto 4, a partir de allí la escuadra argentina se repuso y poco a poco se fue acercando en el marcador hasta hubo un momento en el que empataron 6-6. Desde allí, las voleibolistas argentinas sacaron a relucir su poderío y lograron llevarse el parcial con el marcador 15-11 quedándose con la victoria 3-2.

🌎🏐 Mundial U17



🇵🇪 ¡YA SALIERON AL CAMPO!



Por los Playoffs 9-16 - Ronda Final del Campeonato Mundial FIVB Girls' U17 Chile 2026, la selección peruana realiza el calentamiento antes del partido frente a Argentina. pic.twitter.com/4Gm8yXQicg — FPV - Federación Peruana de Voleibol (@FPVPE) August 14, 2026

¿Qué continúa para la selección peruana?

Pese a perder ante su similar de Argentina, la selección peruna de vóley Sub-17 aún continuará disputando la justa mundialista. Tras caer ante Argentina mañana sábado, 15 de agosto, deberá enfrentarse al perdedor del encuentro entre Chequia y República Dominicana para definir su ubicación final en el campeonato.

En un encuentro perteneciente a los playoffs del Mundial de Vóley Sub-17, la selección peruana venció 3-2 a su similar de Argentina en un partido de poder que se definió en en 5 sets,