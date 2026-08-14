Robbie Williams tomó con humor diagnóstico de austismo: "Eso explica muchas cosas"

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/08/2026
El reconocido cantante británico Robbie Williams, de 52 años, reveló que recientemente recibió un diagnóstico de autismo. Noticia que compartió durante una sesión de preguntas y respuestas en Londres, realizada por el lanzamiento de la colección otoño-invierno de su marca de ropa Hopelum.
El artista tomó la revelación con humor y aseguró que este diagnóstico le permitió comprender mejor diversos aspectos de su personalidad y comportamiento.
Encaró el diagnóstico con optimismo
Williams también señaló que tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y explicó que esta condición influye en su capacidad para concentrarse. Según relató, puede dedicar una atención muy intensa a determinadas actividades, mientras que le resultad difícil mantener el mismo nivel de concentración en otras tareas cotidianas.
En su caso, el cantante seguró que la creatividad se ha convertido en una herramienta para mantener ocupada su mente. Explicó que disfruta especialmente crear imágenes y desarrollar ideas, actividades que le permitan apartar su atención de pensamientos que pueden generarlo preocupación o miedo.
Williams es una caja de secretos
El exintegrante de ´Take That´ también habló de los pensamientos intrusivos que experimenta. En 2025, Williams contó que suele ocultar muchas de sus experiencias internas y calificó esta capacidad de aparentar seguridad pese a lo que siente como una forma de "enmascaramiento".
El nuevo diagnóstico se suma a las dificultades sobre las que el artista ha hablado públicamente durante los últimos años. Sin embargo, su revelación fue acompañada de una actitud positiva, pues considera que conocer esta condición le ayuda a comprender mejor su manera de pensar y encontrar estrategias para manejar sus pensamientos.
La noticia llega mientras Williams continúa con su carrera musical. En enero lanzó Britpop, álbum que alcanzó el primer lugar en Reino Unido y que actualmente impulsa una gira internacional, con presentaciones previstas en América Latina durante septiembre y octubre de 2026.