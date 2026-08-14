Jefe de la Dirincri estalla contra el Ministerio Público ante aumento de atentados criminales: "¿Dónde están las detenciones preliminares que pedimos?

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), Víctor Revoredo, expresó su preocupación por el avance de la criminalidad y cuestionó la respuesta de la Fiscalía ante los atentados registrados contra empresas del sector transporte.

El alto mando policial reclamó públicamente por la demora en las detenciones preliminares que, según indicó, fueron solicitadas por la Policía como parte de las investigaciones.

Durante sus declaraciones, Revoredo puso en duda la efectividad de las medidas adoptadas frente a los ataques criminales y pidió conocer qué está impidiendo concretar las capturas de los presuntos responsables.

Revoredo reclama por las detenciones

El jefe de la Dirincri sostuvo que existe una institución encargada de intervenir dentro del proceso judicial, pero cuestionó que las solicitudes policiales no hayan avanzado como esperaba.

"Hay una entidad muy respetuosa, constitucional, que dice que hay atentados. ¿Y dónde están las detenciones preliminares que le pedimos? ¿Dónde están las liberaciones? ¿Qué le falta a la policía para poder concretar y terminar con este proceso?", manifestó.

Revoredo aseguró que la Policía mantiene el compromiso de enfrentar a las organizaciones criminales y destacó el trabajo realizado por sus agentes durante los operativos. En ese sentido, recordó los riesgos que afrontan los efectivos durante las intervenciones contra delincuentes armados.

"¿Quién estuvo, señorita periodista? ¿A quién estuvo en el enfrentamiento armado para capturar a mi mártir, mi coronel Cano? En el lugar cuando ahí estamos, ahí, donde las balas pasan por acá", afirmó el general, al referirse a los enfrentamientos registrados durante las acciones policiales.

El jefe policial insistió en que sus detectives vienen trabajando para responder a los ataques y sostuvo que los resultados obtenidos demuestran ese esfuerzo.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El jefe de la Dirincri, Víctor Revoredo, cuestionó duramente el accionar de la Fiscalía ante el incremento de los atentados criminales. El alto mando policial reclamó por la demora en las detenciones preliminares solicitadas para enfrentar a los... pic.twitter.com/Wv7J9iaOe4 — Exitosa Noticias (@exitosape) August 14, 2026

Policía identifica a alias "El Ingeniero"

Revoredo también se refirió a las investigaciones relacionadas con los recientes atentados contra empresas de transporte. De acuerdo con sus declaraciones, uno de los nombres que aparece en la trazabilidad de las pesquisas es el de un delincuente conocido como alias "El Ingeniero".

"Sabemos, sabemos aisladamente que existe el conocido como viejo Ingeniero. ¿Qué es? ¿Quién? En esa traxabilidad sale", señaló el jefe de la Dirincri.

Asimismo, explicó que las investigaciones permiten establecer conexiones con diferentes actividades criminales que habrían sido penetradas progresivamente por organizaciones delictivas.

"Primero tuvimos la construcción civil penetrada, ahora tenemos el transporte", sostuvo Revoredo.

El general también destacó que, pese a los ataques registrados durante 19 días contra el sector transporte, los detectives policiales han trabajado para contener esta situación. "Créame, créame, esos señores que atentaron con las empresas de transporte, 19 días sin ningún atentado, no es arte de magia, no es arte de voluntad", declaró.

Las declaraciones de Víctor Revoredo evidencian la tensión existente entre la labor policial y el avance de los procedimientos para detener a los presuntos responsables de los atentados.

Mientras la Dirincri defiende los resultados de sus investigaciones y operativos, el jefe policial exige que las solicitudes de detención avancen para evitar que los responsables continúen fuera de circulación.

