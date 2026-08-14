Futbolista Luis Díaz llama a la solidaridad para ayudar a damnificados por terremoto en Colombia

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El futbolista Luis Díaz llama a la solidaridad para ayudar a familias afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia registrado el lunes 10 de agosto. El jugador de la Selección Colombia promueve una iniciativa mediante su fundación para apoyar a los damnificados.

Terremoto en Colombia: Luis Díaz pide ayudar a los afectados

Colombia atraviesa un complicado momento tras el devastador terremoto que sacudió el país el 10 de agosto y que, hasta el momento, al cierre de esta nota, deja más de 280 muertos y más de mil heridos, de acuerdo al reporte preliminar de las autoridades.

En medio de esta situación que ha calado en los corazones de todas las personas a nivel internacional y, en medio de las labores de búsqueda y rescate concentrada en el departamento de Chocó, el futbolista colombiano Luis Díaz compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram, un video pidiendo a sus compatriotas unirse a ayudar a los damnificados por el movimiento telúrico.

Si bien en un inicio, el deportista y estrella del Bayern Múnich expresaba su pesar y condolencias a las familias de las víctimas del terremoto, Luis Díaz aprovechó sus redes sociales para revelar que las acciones que realiza su fundación, la cual ha recolectado más de 8 toneladas de donaciones para los afectados. En su discurso, pidió a todos colaborar con productos, insumos o logística para que la ayuda pueda llegar a las comunidades afectadas.

"Hoy más que nunca tenemos que estar unidos. No importa dónde estemos, todos podemos hacer algo para ayudar. Al final, todos llevamos la misma camiseta, Colombia. Si tienes la posibilidad de aportar con productos, insumos, logística, cualquier ayuda será bienvenida. Todos sumamos", precisó en redes.

Llamado a sus compatriotas para donaciones a afectados

En el video, la esposa de Luis Díaz, Geraldine Ponce, también se animó a explicar que el proceso de recolección de donaciones para llevar a las zonas más afectadas por el terremoto en Colombia ya comenzó y precisó que Barranquilla será uno de los puntos habilitados (hotel Dann Carlton) para recibir toda la ayuda posible.

"No importa si es mucho o poco, cada ayuda suma. Cuando todos ponemos un granito de arena podemos ayudar", afirmó la esposa del futbolista colombiano.

Es así como en medio de las labores de búsqueda y rescate de afectados por el terremoto de magnitud 7.4 que azotó a Colombia el lunes, el futbolista Luis Díaz pudo a disposición su fundación para recaudar donaciones destinadas a las víctimas del fuerte movimiento telúrico e hizo un llamado a la solidaridad para seguir apoyando a los damnificados.