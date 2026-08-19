Accidente de tránsito bloqueó dos carriles de la Panamericana Sur: personas ayudaron para levantar la unidad

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un accidente de tránsito bloqueó dos carriles cerca del puente Alipio, en la Panamericana Sur, luego de que un camión terminara volcado en plena vía. Ante la emergencia, varias personas se unieron para levantar la unidad de carga y permitir el despeje de la zona.

Dos vehículos chocaron en plena Panamericana Sur

Un accidente de tránsito bloqueó dos carriles de la Panamericana Sur, cerca del puente Alipio, en el sentido de sur a norte, con dirección a Lima. El incidente ocurrió luego de que un vehículo de carga que transportaba paquetes de entrega terminara volcado en plena vía.

Bus de carga pesada cargaba consigo paquetes

Los conductores solo podían avanzar por el único carril que permanecía habilitado. Según informaron a Exitosa, el chofer del vehículo volcado se encuentra estable.

Personas se unieron para levantar el vehículo

Los trabajadores que se encontraban dentro del vehículo de carga, junto con algunos efectivos policiales que llegaron a la zona y un motorizado, unieron esfuerzos para levantar la unidad y agilizar su retiro.

En total, siete personas participaron en la maniobra, logrando mover el vehículo y liberar el carril que permanecía bloqueado.

Entre trabajadores, efectivos policiales y un motorizado removieron el vehículo

Una minivan quedó involucrada

En el accidente también estuvo involucrada una miniván, que presuntamente realizaría servicio de colectivo, la cual terminó con severos daños en la parte posterior.

Minivan que también resultó afectada en el accidente de tránsito

Tras el choque, ambos conductores intercambiaron acusaciones sobre la responsabilidad del accidente. Testigos y otros conductores señalaron que el encargado de la miniván habría circulado a excesiva velocidad.

Finalmente, las autoridades se reunirán con los conductores involucrados para esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.