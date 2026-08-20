ATU implementa carril bus en av. Arequipa: Conoce las rutas alternas hacia Garcilaso de la Vega.

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) puso en marcha un plan piloto para implementar un carril bus bidireccional en la avenida Arequipa, una medida que busca mejorar el desplazamiento de los buses del Corredor Azul y reducir los tiempos de viaje de miles de pasajeros.

La intervención contempla un tramo de aproximadamente 1.5 kilómetros y se desarrolla entre la avenida 9 de Diciembre (Paseo Colón) y la calle Emilio Fernández. La primera etapa comenzó con una fase educativa dirigida a peatones, ciclistas, vecinos y usuarios del transporte público, con el objetivo de explicar los cambios en la circulación y reforzar las medidas de seguridad vial.

¿Qué cambiará en la avenida Arequipa?

El plan piloto busca que el Corredor Azul pueda circular en ambos sentidos utilizando un carril especialmente destinado para el transporte público. De acuerdo con información difundida sobre la intervención, la finalidad es incrementar la velocidad de los buses y reducir considerablemente el tiempo que emplean para recorrer el tramo intervenido.

La ATU ha señalado que la modificación pretende optimizar el servicio para los usuarios del Corredor Azul, especialmente durante las horas de mayor demanda. Las estimaciones difundidas indican que el recorrido en hora punta podría reducirse de aproximadamente 10 a 6 minutos, lo que permitiría agilizar los viajes y mejorar la conexión entre distintos sectores de la ciudad.

Sin embargo, la modificación de la circulación también implica que los conductores de vehículos particulares deberán prestar especial atención a la señalización y considerar vías alternativas, principalmente para los desplazamientos que conectan la avenida Arequipa con el centro de Lima y la avenida Garcilaso de la Vega.

Rutas alternas para evitar complicaciones

Ante los cambios, los conductores que necesiten desplazarse hacia la avenida Garcilaso de la Vega pueden considerar vías paralelas como Petit Thouars, 28 de Julio, Paseo de la República y otras arterias que permiten conectar con el Cercado de Lima.

Una de las alternativas históricamente utilizadas para desplazamientos entre la avenida Arequipa y Garcilaso de la Vega contempla circular por Saco Oliveros, continuar por Petit Thouars y luego utilizar 28 de Julio y Paseo de la República antes de ingresar a Garcilaso. Otra posibilidad incorpora el jirón Washington y la avenida Bolivia para posteriormente llegar a Garcilaso de la Vega. Estas vías han sido utilizadas anteriormente como alternativas ante restricciones en este eje vial.

Para quienes se movilicen en sentido contrario, hacia la avenida Arequipa, también pueden utilizarse conexiones por la avenida 9 de Diciembre, Plaza Bolognesi, Guzmán Blanco, 28 de Julio y República de Chile, antes de reincorporarse a Arequipa. Estas rutas permiten distribuir el flujo vehicular y evitar una mayor concentración de automóviles en el tramo intervenido. En tanto hacia Miraflores, podrán seguir circulando por la av. Arequipa.

La implementación del carril bidireccional forma parte de una estrategia para priorizar el transporte público en una ciudad donde la congestión vehicular representa uno de los principales problemas cotidianos. El objetivo será evaluar el funcionamiento de la propuesta y determinar si puede convertirse en una alternativa permanente para mejorar la operación del Corredor Azul.