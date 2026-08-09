Atacan a balazos a chofer de combi informal en el Callao: pasajeros denuncian extorsiones

09/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un conductor de una combi informal que cubre la ruta Lima-Callao fue atacado a balazos luego de salir de su paradero inicial, ubicado en la Plaza 2 de Mayo.

El hecho ocurrió en la cuadra 11 de la avenida Benavides, excolonial, cuando la unidad, que llevaba pasajeros, sufrió un desperfecto y quedó detenida. En ese momento, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon varias veces contra el chofer.

Un testigo relató los momentos previos al ataque y aseguró que escuchó al menos cinco disparos.

"Al parecer no arrancaba el carro, entonces al momento que han estado empujando, yo estaba en la otra cuadra, y ahí se escuchó lo que es la balacera, cinco disparos se escucharon, claritos, pero ya cuando vine para acá ya vi que habían sacado al conductor herido", declaró.

Conductor permanece hospitalizado

Tras el atentado, el conductor fue trasladado al Hospital Arzobispo Loayza, donde permanece con diagnóstico reservado. La combi quedó con cuatro orificios de bala: tres cerca del parabrisas y otro al costado de la ventana del asiento del conductor.

El ataque vuelve a poner bajo la lupa la situación que atraviesan los transportistas de esta ruta. Según el reporte, meses atrás los conductores denunciaron ante las autoridades que eran víctimas de extorsión por parte de al menos tres bandas criminales.

🔴🔵 #ExitosaPerú | Un conductor de una combi informal que cubría la ruta entre Lima y Callao fue atacado a balazos por presuntos sicarios. El hecho ocurrió luego de que saliera de su paradero inicial, ubicado en la Plaza 2 de Mayo. Las autoridades investigan el ataque y buscan... pic.twitter.com/l8YBWq8hkT — Exitosa Noticias (@exitosape) August 9, 2026

Además, pasajeros señalaron que desde enero se incrementó el pasaje de S/1 a S/1.50, debido a las amenazas.

"A inicio del año comenzaron a cobrarnos 50 céntimos más por seguridad de todos y accedimos a pagar los 50 céntimos más, pero sigue pasando lo mismo, no ha cambiado nada. Y varios pasajeros que no quieren pagar la tarifa y se bajan", explicó una pasajera

Pasajeros piden mayor seguridad

La testigo también describió presuntos cobros en las inmediaciones del paradero.

"Hay personas que están en la parte del inicio de acá del 2 de mayo y que vienen y les comentan, 'ya te toca', entonces ellos les dan el dinero y avanzan. Y los que no pueden avanzar se van a otro lado y ellos están como chequeando quiénes van por la colonia o quiénes se corren de la avenida."

Sobre la posibilidad de incorporar militares en las unidades, consideró que podría ayudar, pero pidió acciones más contundentes. "Sí, puede servir, pero tienen que ser más radicales" manifestó,

"Miren lo que pasó hoy. Creo que deben ser un poquito más radicales en salir a las calles, acompañar a los choferes, no solamente en esta ruta, yo creo que en todas las rutas, en la Panamericana, que saben que es una vía bien transitada, que también se sale con miedo", indicó la pasajera.

Las autoridades solicitaron las cámaras de seguridad cercanas para identificar la huida de los atacantes y avanzar con su captura. En menos de 24 horas se registraron al menos tres atentados con arma de fuego en el Callao, una situación que evidencia la urgencia de reforzar la seguridad y enfrentar las extorsiones que afectan al transporte.