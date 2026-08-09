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Amargo empate

Alianza Lima rescata un punto ante Sport Boys y sigue arriba en el Torneo Clausura

El conjunto blanquiazul empató 1-1 ante los 'porteños' en el Estadio Nacional por el Torneo Clausura 2026. Jostin Alarcón abrió el marcador para los visitantes, mientras que Federico Girotti decretó la igualdad.

Alianza Lima y Sports Boys empataron 1-1 en el estadio Nacional
Alianza Lima y Sports Boys empataron 1 1 en el estadio Nacional (Difusión)

09/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 09/08/2026

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Alianza Lima dejó escapar el triunfo ante Sport Boys y cedió dos puntos en el Estadio Nacional, donde igualó 1-1 por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2026.

El cuadro 'íntimo' empezó abajo en el marcador, reaccionó tras el descanso y consiguió rescatar una unidad, aunque no pudo sostener el dominio en el tramo final.

Gol rosado

Sport Boys tomó la iniciativa y encontró la ventaja mediante Jostin Alarcón, quien resolvió dentro del área después de superar la marca aliancista.

El conjunto chalaco mantuvo el orden defensivo y complicó los avances del rival durante buena parte del primer tiempo. Además, tuvo otras ocasiones que terminaron anuladas por decisiones arbitrales. 

Respuesta blanquiazul

Alianza Lima cambió su propuesta en la segunda mitad y adelantó sus líneas en busca del empate. Federico Girotti apareció para establecer el 1-1, luego de controlar un centro de Fernando Gaibor y definir con precisión.

Con la igualdad, los dirigidos por Pablo Guede incrementaron la presión, aunque carecieron de contundencia para concretar la remontada.

Punto valioso

El resultado mantiene al cuadro blanquiazul en la pelea por los primeros lugares del campeonato. Sport Boys, por su parte, consiguió un punto importante ante uno de los candidatos al título.

Próxima fecha

Ahora, Alianza Lima jugará como local frente a UTC por la quinta jornada del Clausura, encuentro programado para el sábado 15 de agosto a las 7:30 p.m.

Sport Boys, en cambio, visitará a CD Moquegua el domingo 16 en el recinto 25 de Noviembre, 1:15 p.m. Ambos buscarán volver a sumar de a tres para mantener sus objetivos en el campeonato.

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