Senamhi ALERTA por lloviznas en la costa centro y sur durante este lunes 10 y martes 11 de agosto

09/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el Aviso Meteorológico N.° 310, mediante el cual alertó sobre la presencia de lloviznas en sectores de la costa centro y sur del país durante el lunes 10 y martes 11 de agosto.

El aviso tiene una vigencia de 47 horas y contempla condiciones meteorológicas que podrían generar reducción de la visibilidad y cambios en las condiciones habituales de tránsito.

La entidad precisó que las precipitaciones tendrán una intensidad que va de ligera a moderada, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a la evolución del tiempo.

Lloviznas llegarán a cinco regiones

De acuerdo con el comunicado difundido por el Senamhi, el fenómeno alcanzará principalmente a Áncash, Arequipa, Callao, Ica y Lima, regiones que aparecen señaladas en el mapa oficial del aviso.

La presencia de estas precipitaciones estará asociada además a otros fenómenos meteorológicos. El organismo informó que el evento estará acompañado por neblina y ráfagas de viento, factores que podrían modificar temporalmente la sensación térmica y reducir la visibilidad en determinadas zonas costeras.

📢#Aviso #Senamhi #Minam Del 10 al 11 de agosto, se presentará llovizna en la costa centro y sur.



✅ Este evento estará acompañado por el incremento del viento y cobertura nubosa con presencia de niebla y neblina.



📲 https://t.co/JpBaH77FfZ#CuidadoConLaLlovizna pic.twitter.com/vrTCLKw0IO — Senamhi (@Senamhiperu) August 8, 2026

Recomiendan precaución ante neblina y lluvias

Las condiciones anunciadas también podrían tener impacto en las actividades cotidianas, especialmente en las zonas donde la neblina aparezca con mayor intensidad. La reducción de la visibilidad representa un factor que debe ser considerado por conductores y peatones, principalmente durante las primeras horas de la mañana.

Asimismo, las ráfagas de viento previstas podrían generar una sensación de mayor incomodidad en sectores expuestos de la costa. Por ello, resulta importante que la población permanezca informada a través de los canales oficiales y tome las precauciones correspondientes mientras permanezca vigente el aviso.

El aviso meteorológico se encuentra clasificado en nivel amarillo , de acuerdo con el portal oficial del Senamhi. El Senamhi continúa monitoreando la evolución de las condiciones atmosféricas y actualizando sus pronósticos.

El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente señaló que estas lloviznas inusuales en la capital se deben a las condiciones atmosféricas que se vienen presentando a lo largo del territorio nacional.

Están asociadas al desplazamiento de nubosidad desde los Andes hasta el mar, gracias al incremento de la humedad originado por la presencia de vientos del norte.

Este lunes y martes la costa centro y sur afrontará un escenario marcado por lloviznas, neblina y viento, principalmente en Áncash, Lima, Callao, Ica y Arequipa, por lo que se recomienda tomar precauciones y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.