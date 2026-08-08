Macabro hallazgo en Puente Piedra: encuentran parte de esqueleto en ribera del río Chillón

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Impactante hallazgo. Vecinos de Puente Piedra hallaron restos de un esqueleto humano en la ribera del río Chillón. Policías acordonaron el lugar mientras se realizan las diligencias respectivas.

Hallan esqueleto humano en Puente Piedra

Los residentes del distrito limeño reportaron este inesperado descubrimiento en la ribera del río que recorre la capital. Hasta dicho punto han acudido agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y se espera la llegada de los representantes del Ministerio Público, en este caso de los peritos de Criminalística.

Lo hallado son restos óseos, específicamente parte del cráneo y costillas y de acuerdo a la información recogida por un equipo de Exitosa, los moradores los encontraron este sábado porque recurrentemente ellos se acercan a este parte del río Chillón para poder realizar diversas actividades como el paseo de sus animales o ganado.

Además, lo que precisan las personas que se toparon con el esqueleto humano alrededor de las 9:00 a.m. y aproximadamente dos horas después es que decidieron llamar a las autoridades, quienes procedieron a comunicar sobre lo ocurrido a los integrantes de la Fiscalía.

Sin embargo, lo más sorprendente para los vecinos de Puente Piedra es que este tipo de situaciones no ocurre en dicha zona de la jurisdicción por lo sienten bastante temor. En tanto, piensan que podrían ser restos que hayan sido traídos recientemente porque hasta el último viernes no se encontró nada en dicho punto.

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La primera vez que se registra este tipo de hallazgos

Cabe señalar que, de acuerdo al testimonio de los vecinos que Exitosa pudo recoger, esta sería la primera vez que sucede este tipo de casos de hallazgo de restos óseos lo que ha ocasionado en ellos temor e impresión a la vez.

Como vemos, la mañana de este sábado vecinos de Puente Piedra han hallado restos de un esqueleto humano en la ribera del río Chillón. Encontrarse con los restos óseos ha causado en ellos gran temor y asombro debido a que es la primera vez que sucede algo. Según su testimonio aparentemente habrían dejado el esqueleto hoy porque hasta el último viernes no se encontró nada en dicha zona dond recurrentemente pasean a sus animales.