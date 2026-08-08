Nuevo SISMO remece el territorio peruano este sábado 8 de agosto, según el reporte del IGP

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo ha sido registrado en el Perú esta noche del sábado 8 de agosto, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y la magnitud reportada.

Nuevo sismo hoy en el territorio nacional, ¿cuál fue el epicentro y la magnitud?

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de temblores en el país.

Dicha ocasión, el temblor tuvo un impacto con una magnitud de 3.9 y fue registrado durante la noche de este sábado 8 de agosto en la región de Tacna, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 20:54 p.m. y tuvo como epicentro una zona ubicada a 23 kilómetros al O de Locumba, Jorge Basadre - Loreto.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0538

Fecha y Hora Local: 08/08/2026,20:54:32

Magnitud: 3.9

Profundidad: 15 km

Latitud: -17.57

Longitud: -70.98

Intensidad: III Locumba

Referencia: 23 km al O de Locumba, Jorge Basadre - Tacnahttps://t.co/8UwXorQXE9 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 9, 2026

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0538, el evento tuvo una profundidad de 15 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -17.57 y longitud -70.98. Asimismo, la intensidad registrada es de nivel III. Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), indicó que el punto exacto del epicentro se produjo en la localidad de Jorge Basadre.

Boletín informativo sísmico nacional

Precauciones ante un movimiento telúrico

Frente a la ocurrencia de sismos en Perú, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta durante y después de un movimiento telúrico.

Según precisó, si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

Tener lista la mochila de emergencia, con elementos de primera necesidad como, agua, alimentos no perecibles, mantas, medicamentos, entre otros es de vital importancia para estar preparados ante un desastre de este tipo que puede provocar perder acceso a nuestra vivienda.

Finalmente, el Centro Sismológico Nacional informó que un nuevo sismo fue registrado en la región Tacna este sábado, 8 de agosto. El movimiento telúrico fue reportado al promediar las 20:54, tuvo una magnitud de 3.9 en la escala Richter y tuvo como epicentro la localidad de Jorge Basadre. Se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles réplicas.