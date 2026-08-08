JNE habilita plataforma digital para conocer a los candidatos y sus propuestas ante la próxima jornada electoral

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A meses de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puso a disposición de la ciudadanía la plataforma digital "Voto Informado", una herramienta que permitirá consultar información oficial sobre los candidatos y sus propuestas.

Plataforma habilitada para conocer a los candidatos

Por medio de una publicación difundida en sus redes sociales, el organismo electoral invitó a los ciudadanos a informarse sobre los candidatos de sus respectivos distritos, provincias y regiones antes de acudir a las urnas. La plataforma digital busca facilitar el acceso a información verificada para que los votantes puedan comparar las propuestas y tomar una decisión de manera informada.

Consulta información oficial sobre las candidaturas de tu distrito, provincia o región en Voto Informado.

Infórmate. Compara. Decide. https://t.co/syb47HaBhh pic.twitter.com/3zWG9BVx4R — JNE Perú (@JNE_Peru) August 8, 2026

¿Qué información se puede consultar en la plataforma digital y cómo acceder?

Según el JNE, mediante "Voto Informado" los electores podrán conocer a los candidatos que participan en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, así como revisar sus principales propuestas.

La plataforma habilitada por medio de este enlace está diseñada para que los ciudadanos puedan realizar consultas de acuerdo con su distrito, provincia o región, permitiéndoles identificar a los candidatos que se presentan en los distintos cargos de elección popular.

Asimismo, el organismo encargado del proceso electoral enfatizó la importancia de que los ciudadanos revisen la información oficial antes de emitir su voto y reducir la desinformación, que suele proliferarse con rapidez en esas épocas del año.

¿Cuándo serán las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 están programadas para llevarse a cabo el próximo domingo 4 de octubre. En estos comicios, los ciudadanos elegirán a sus próximas autoridades regionales y municipales.

Por dicha razón, la plataforma "Voto Informado" se convierte así en una herramienta de consulta para los electores que buscan conocer con anticipación las opciones que tendrán en las urnas.

El JNE recordó a la población que la información sobre las candidaturas y propuestas debe ser revisada a través de sus canales oficiales, especialmente ante la circulación de contenidos electorales en redes sociales. De esta manera, podrán revisar información correspondiente a su jurisdicción y comparar las alternativas electorales antes de definir su voto el 4 de octubre.

Finalmente, con esta iniciativa de la plataforma digital, el Jurado Nacional de Elecciones muestra alternativas para que la ciudadanía llegue a la jornada del 4 de octubre con mayor información sobre los candidatos que se disputarán los nuevos puestos de poder en el Perú, conociendo sus propuestas con la finalidad de que los electores ejecuten un voto informado.