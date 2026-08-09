Metropolitano: once estaciones siguen cerradas y ampliación norte espera nuevos buses

09/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ampliación norte del Metropolitano continúa sin operar en su totalidad, pese a que la infraestructura fue entregada a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Once estaciones permanecen cerradas mientras se define cómo completar la flota y destrabar los acuerdos necesarios para activar el servicio en Lima Norte.

Estaciones sin uso

El proyecto contempla 17 estaciones entre Naranjal y Chimpu Ocllo. Sin embargo, actualmente solo funcionan algunas paradas, mientras otras once instalaciones continúan sin recibir pasajeros. La obra, valorizada en más de S/532 millones, permanece parcialmente inutilizada desde su entrega.

11 estaciones de la Ampliación Norte del Metropolitano no operan por falta de buses

Falta de buses

La ATU señala que habilitar todas las paradas requiere una cantidad suficiente de buses para sostener la frecuencia y evitar afectar el servicio vigente. El sistema necesitaría al menos 60 nuevas unidades para atender integralmente el tramo.

Abrir las estaciones con la flota actual podría incrementar los tiempos de viaje y las esperas de los pasajeros. Esta situación representa uno de los principales obstáculos para poner en funcionamiento todo el recorrido de la ampliación norte.

Estación Universidad en el distrito de Comas

Adenda pendiente

El principal inconveniente está en una adenda estructural que permitirá modificar las condiciones de concesión para renovar y ampliar la flota. La ATU informó que el documento fue remitido al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y continúa en etapa de subsanación.

Posteriormente, el acuerdo deberá ser suscrito por los cuatro concesionarios. Mientras este procedimiento no concluya, la incorporación de nuevos vehículos y la ampliación integral del servicio continúan pendientes.

En 2024, ATU y la Municipalidad de Lima suscribieron una adenda para entregar el patio taller y terminal Chimpu Ocllo. Además, la ATU inició en 2026 la modernización integral del Metropolitano con apoyo del Banco Mundial, dentro de un proceso que busca mejorar la capacidad y operación del sistema.