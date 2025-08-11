¿Duermes abrazando la almohada? Descubre el significado OCULTO, según la psicología

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Amenidades

Al llegar la noche buscamos la mejor forma de descansar. Algunos optan por dormir abrazando su almohada, sin imaginar que esta pequeña acción podría tener un inesperado significado sobre su personalidad, según la psicología. Conoce aquí todos los detalles.

¿Qué significa dormir abrazado a tu almohada?

Es un gesto tan común que ni siquiera lo pensamos: abrazar la almohada mientras dormimos. Sin embargo, este simple comportamiento podría revelar más sobre nuestra personalidad y emociones de lo que imaginamos. Según expertos en psicología, la forma en que nos relacionamos con nuestra almohada durante la noche no es solo una cuestión de comodidad, sino también de lo que sucede en nuestro subconsciente.

Pues bien, estudios en salud mental han señalado que dormir de esa forma y en posición boca abajo puede ser un reflejo de ciertos rasgos personales, sugiriendo que la persona es franca y abierta, mostrando disposición para ser directa en sus relaciones.

Entre otros significados puntuales sobre tu personalidad, están los siguientes:

Búsqueda de seguridad y consuelo: Abrazar la almohada u otro objeto, recuerda a la sensación de estar arropado o protegido, similar a cómo nos abrazamos a un ser querido en busca de consuelo.

Abrazar la almohada u otro objeto, recuerda a la sensación de estar arropado o protegido, similar a cómo nos abrazamos a un ser querido en busca de consuelo. Para muchas personas, este gesto al dormir también está relacionado con la soledad o la falta de contacto físico.

Estas personas se caracterizan por ser amigos leales en quienes se puede confiar y por estar dispuestas a brindar apoyo en cualquier momento. Deseo de control o estabilidad.

en quienes se puede confiar y por estar dispuestas a brindar apoyo en cualquier momento. Deseo de control o estabilidad.

Los psicólogos también han señalado que este hábito podría ser una forma de mostrar nuestra vulnerabilidad emocional. Abrazar la almohada podría ser un intento de mitigar las emociones de estrés, ansiedad o incertidumbre.

¿Cuál es la mejor postura para dormir?

Cabe destacar que desde el punto de vista psicológico, abrazar una almohada no es ni bueno ni malo; simplemente es un reflejo de las necesidades emocionales y físicas de cada individuo.

Asimismo, es importante abordar una inquietud que muchos tienen: ¿cuál es la mejor posición para dormir? Según lo detallado por Valeria Gopar para UNAM Global Revisata, la postura estática más recomendada para tu descanso es boca arriba, ya que mediante ella se respeta la "curvatura normal de la columna y permite que todas las estructuras del cuerpo se encuentren más alineadas entre sí".

De esta manera, según la psicología, en muchos casos, dormir abrazando una almohada no solo es una forma de sentirse cómodo, sino una señal inconsciente de lo que realmente necesitamos en el plano emocional.