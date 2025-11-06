¿Tu hijo adolescente se aleja de ti? Estas herramientas te ayudarán a reconectar y entenderlo

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Amenidades

En diálogo con Exitosa, la psicóloga y psicoterapeuta Massiel Martel abordó uno de los dilemas más comunes en la crianza moderna: cómo entender y conectar con los hijos adolescentes sin caer en la sobreprotección ni en el abandono emocional.

Los cambios emocionales durante esta etapa son clave para la vida adulta

El problema de querer saberlo todo

Martel advierte que en familias sobreprotectoras, los padres tienden a querer saber lo que hace su hijo a cada instante, lo que genera problemas de privacidad y autonomía. Esta dinámica, si no se corrige, puede trasladarse a la vida adulta en forma de "mamitis" o "papitis": hijos que dependen emocionalmente de sus padres incluso con una familia ya formada.

Protección sin limites trae repercusiones en la adultez

Cortar el "cordón umbilical" emocional

"La sobreprotección también puede llevar al agotamiento", señala Martel. Para ella, es clave entender que "el cordón umbilical cruza fronteras y océanos" si no se establecen límites. En la transición hacia la adultez, es necesario cortar ese vínculo simbólico para permitir una relación más sana y respetuosa.

"Mamá es un individuo, yo soy otro. Yo tomo mis decisiones. Yo tengo mi modo de ver las cosas", remarcó la especialista.

Redes sociales como refugio emocional

Muchos adolescentes recurren a las redes sociales para expresarse, ante la falta de confianza en el entorno familiar. Martel advierte que este fenómeno puede generar una desconexión profunda, donde los jóvenes confían más en extraños digitales que en sus propios padres.

Cada vez son mas los jóvenes que recurren a las redes sociales en busca de apoyo

Ser proveedor no es ser presente

La psicóloga también enfatiza que ser un padre proveedor no equivale a estar emocionalmente presente. Escuchar, comprender y acompañar a los hijos en sus dilemas personales es clave para evitar el rencor y los quiebres afectivos.

Ser proveedor, por sí mismo, no significa estar presente

El rol de las madres solteras

Para las madres que crían solas, Martel recomienda no asumir el doble rol sin apoyo. Es importante incorporar una figura masculina en la crianza —un abuelo, tío o hermano— para evitar el desgaste físico y emocional que puede surgir en contextos de separación.

Una madre soltera requiere sostenerse de una figura masculina para no desgastarse ella misma

Entender a un hijo adolescente no se trata de controlarlo, sino de acompañarlo con límites, escucha y respeto. La clave está en reconocer que el amor también implica soltar, y que la presencia emocional vale más que cualquier vigilancia constante.