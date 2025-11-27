Pedro Castillo no cometió conspiración y una corte internacional lo dejará libre, señala su abogado

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En conversación con Exitosa, el abogado de Pedro Castillo, Carlos Torres Caro, sostuvo que su patrocinado no ha cometido ningún delito por el cual ha sido condenado. Por ello, confía que saldrá de la cárcel cuando su caso sea llevado a una corte internacional.

No cometió conspiración

El abogado Torres Caro sostuvo que su patrocinado no ha cometido el delito de rebelión y la sentencia del Poder Judicial habría ratificado esta postura. "¿Cómo iba a ver rebelión si no hay alzamiento armado?", sostuvo.

"El no ha cometido el delito de rebelión y lo he venido sosteniendo en todo este tiempo y ahora la sala ha demostrado "no hay rebelión", precisó.

Por ello, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema habría buscado como "cuadrar" el caso de Pedro Castillo y finalmente lo resolvió como una conspiración para rebelión.

Sin embargo, la defensa legal de Castillo considera que para considerar una conspiración debe, necesariamente, haber un acuerdo con fines de alzamiento armado. "Tiene que haber una materialización del delito de rebelión", aseguró.

En ese sentido, el abogado Torres Caro "augura" que una corte internacional va a "dejar completamente libre" al expresidente de la República.

Incluso, pronosticó que para el año 2031 "con toda seguridad" de que Pedro Castillo sería presidente del Perú. "Por la victimización y por las infracciones que han cometido".

Fue "acto político fallido"

El abogado de Pedro Castillo, Torres Caro, señaló que el Mensaje a la Nación donde el exmandatario anunció el cierre del Parlamento y la convocatoria a elecciones se trataría de un "acto político fallido".

"En la ciencia política, en el derecho constitucional, eso que ha hecho es un acto político fallido que no tiene consecuencias jurídicas porque no ha tenido ninguna consecuencia jurídica", expuso.

A pesar que alega que el intento de golpe de Estado no tuvo repercusiones políticas, "obviamente ese acto va en contra de algunos principios establecidos en la Constitución".

En ese sentido, Torres Caro reafirmó que el Congreso de la República infringieron el debido proceso de vacancia en contra del exjefe de Estado. "Ellos han hecho lo que han querido", aseguró.

El abogado de Pedro Castillo, Carlos Torres Caro, aseguró que regresará al Parlamento para continuar con la defensa legal de su patrocinado bajo lo que considera un "acto político fallido" el intento de golpe de estado del 7 de diciembre de 2022.

Para el letrado, el exjefe de Estado no cometió el delito de conspiración por no "materializarse" el alzamiento armado.