Ataque en Washington: Se confirma la muerte de Sarah Beckstrom, quien era miembro de la Guardia Nacional

El ataque ocurrido el miércoles 26 de noviembre cerca de la Casa Blanca dejó una víctima mortal: Sarah Beckstrom, miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, falleció tras ser baleada junto a su compañero Andrew Wolfe, quien permanece en estado crítico.

El presidente Donald Trump confirmó la noticia en una llamada con las Fuerzas Armadas, calificando el hecho como un "acto terrorista" y responsabilizando a las políticas migratorias de su predecesor, Joe Biden, por la entrada del presunto atacante, Rahmanullah Lakanwal.

Beckstrom, de apenas 20 años, había iniciado su servicio en junio de 2023. Según palabras del mandatario, era "altamente respetada, joven, persona magnífica, extraordinaria en toda forma". Su trayectoria en la Guardia Nacional reflejaba el compromiso de una generación que se incorporó en tiempos de tensión internacional y creciente demanda de seguridad interna.

Originaria de Virginia Occidental, se destacó por su disciplina y vocación de servicio, convirtiéndose en un referente para sus compañeros pese a su corta edad.

Beckstrom había juramentado a la Guardia Nacional a menos de 24 horas antes de su muerte.

El ataque y el presunto responsable

El sospechoso, identificado como Rahmanullah Lakanwal, ciudadano afgano de 29 años, fue detenido tras el tiroteo. Trump lo describió como "un monstruo salvaje" y aseguró que se encuentra en condición seria.

Lakanwal había ingresado a Estados Unidos en 2021 bajo programas de evacuación y obtuvo asilo en 2025, tras verificaciones de seguridad. Su vínculo con unidades afganas apoyadas por la CIA es ahora parte de la investigación.

Rahmanullah Lakanwal, presunto responsable, fue asilado en abril de este año.

El otro guardia atacado, Andrew Wolfe, de 24 años, continúa hospitalizado y "luchando por su vida". La comunidad militar y familiares han expresado su conmoción, mientras se realizan homenajes en Virginia Occidental y en el lugar del ataque, donde ciudadanos han dejado flores y banderas en señal de solidaridad.

La muerte de Beckstrom ha generado un fuerte impacto en la opinión pública. Trump ordenó revisar las tarjetas de residencia de 19 nacionalidades consideradas de preocupación, incluyendo Afganistán, Cuba, Venezuela y Haití, como parte de un endurecimiento de la política migratoria.

La historia de Beckstrom resume la tragedia de un ataque que golpea el corazón de la seguridad nacional. Una joven que apenas comenzaba su carrera militar perdió la vida en un acto que reabre el debate sobre migración, terrorismo y control fronterizo. Mientras su compañero Wolfe lucha por sobrevivir, el país enfrenta la urgencia de reforzar protocolos y honrar la memoria de quienes sirven en primera línea.