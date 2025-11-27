RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Policial
Fue capturado

Golpe al crimen: Capturan a extorsionador que se hacía pasar por vendedor de golosinas

En San Isidro, un extorsionador se hacía pasar como vendedor de golosinas para intimidar a colectiveros que transitaban por la avenida Javier Prado.

Extorsionador se hacía pasar como vendedor de golosinas
Extorsionador se hacía pasar como vendedor de golosinas (Exitosa)

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 27/11/2025

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a un sujeto que se hacía pasar por vendedor de golosinas en el distrito de San Isidro, pero en realidad se dedicaba a una serie de delitos, entre ellos la extorsión a transportistas. Según las autoridades, formaría parte de una banda criminal.

Se hacía pasar por vendedor de golosinas

A lo largo de la avenida Javier Prado, especialmente en la jurisdicción de San Isidro, un extorsionador se hacía pasar como un falso vendedor de dulces para ejercer presión sobre los conductores a los que amenazaba.

Sus principales víctimas eran los colectiveros que trabajaban en la zona a quienes les exigía un cobro de cupo para no atentar en contra de sus vidas.

El sujeto fue detenido tras la intervención policial y se le imputa diversos delitos como la extorsión, el tráfico ilícito de drogas, entre otros. Además, contaría con una requisitoria vigente por el delito contra la libertad sexual.

El coronel PNP Daniel Jares Reyme, jefe de la División Policial Sur 1, brindó la información del detenido quien fue identificado como Adrián Vitanzo, de 39 años, quien ratificó que el delincuente estaría implicado en diversos delitos. 

Captura del delincuente

Tras varios días del trabajo de inteligencia policial, se observó que Vitanzo se acercaba a transportistas informales, tipo colectiveros, que realizaban la ruta desde el distrito de La Molina a San Miguel, y viceversa, por la concurrida avenida Javier Prado.

El detenido se acercaba a los transportistas para entregarles un ticket con los cuales debían pasar a pagar montos que fluctúan entre los S/5 y S/10.

Al momento de la intervención, se encontró que el sujeto tenía en su poder más de S/100, 28 bolsas de marihuana, un celular, los tickets y las golosinas con los que se hacía pasar como vendedor.

El principal punto de operación delictiva de este criminal habría sido el paradero en el cruce de la intersección de la avenida Javier Prado con la avenida Paseo Parodi en San Isidro.

Según la información policial, el sujeto no trabajaría solo pues sería parte de una organización criminal que aterrorizaba a diversos colectiveros de la zona bajo la modalidad de extorsión. En esta organización criminal, el sujeto detenido tendría la función de recaudador de dinero.

En el distrito de San Isidro, se capturó a un extorsionador que se hacía pasar como vendedor de golosinas para amenazar a los colectiveros informales que transitaban por la zona.

