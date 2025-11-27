RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Exitosa Perú
Una escena dramática

Sacrificio heroico en San Martín: Suboficial Gustavo Chávez muere tras salvar a dos personas en el río Sisa

El joven policía de 22 años rescató a dos ciudadanos atrapados por la corriente en El Dorado, pero perdió la vida al intentar regresar. Su entrega fue reconocida por autoridades y comunidad de la región.

PNP lamentó la muerte del joven suboficial tras salvar a dos personas en el río
PNP lamentó la muerte del joven suboficial tras salvar a dos personas en el río (Composición Exitosa)

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 27/11/2025

Síguenos en Google News Google News

La región de San Martín quedó marcada por la tragedia y el heroísmo del suboficial Gustavo Chávez Acuña, de 22 años, quien perdió la vida tras rescatar a dos personas arrastradas por la crecida del río Sisa. El hecho ocurrió la tarde del jueves 27 de noviembre, en medio de intensas lluvias que afectaban la provincia de El Dorado.

Chávez Acuña, miembro del Escuadrón de Emergencia 105 PNP-Tarapoto y natural de Chiclayo, participaba en un operativo de rescate cuando logró poner a salvo a los ciudadanos atrapados por la corriente. Sin embargo, al intentar regresar, la fuerza del río lo venció y terminó sumergiéndolo bajo el agua.

Sus compañeros intentaron auxiliarlo lanzando una cuerda desde el puente, pero no lograron rescatarlo a tiempo. Minutos después, su cuerpo fue recuperado y trasladado al hospital de San José de Sisa, donde se confirmó su fallecimiento.

Trayectoria y vocación

Chávez Acuña pertenecía a la promoción Titanes del 2023 de Chiclayo y se había especializado en intervenciones de emergencia. Como parte de la Región Policial San Martín, cumplía funciones como salvavidas, entrenado para operar en condiciones extremas como inundaciones y rescates fluviales. Su dedicación y preparación eran reconocidas por colegas y superiores.

Tragedia en Cusco: Un turista falleció y dos personas resultan heridas tras ser alcanzados por un rayo
Lee también

Tragedia en Cusco: Un turista falleció y dos personas resultan heridas tras ser alcanzados por un rayo

El operativo se activó cuando dos personas fueron arrastradas por la corriente del río Sisa. El equipo del Escuadrón de Emergencia acudió rápidamente al puente principal de Sisa, coordinando esfuerzos bajo condiciones de tormenta y visibilidad reducida.

La actuación de Chávez fue determinante para salvar a las víctimas, quienes resultaron casi ilesas. Sin embargo, el retorno corriente arriba fue fatal debido al agotamiento y la fuerza de las aguas.

Reacciones y homenajes

La Policía Nacional del Perú expresó su pesar en un comunicado oficial a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter):

Senamhi anuncia incremento de temperatura para este fin de semana: Conoce AQUÍ las regiones donde regresará el brillo solar
Lee también

Senamhi anuncia incremento de temperatura para este fin de semana: Conoce AQUÍ las regiones donde regresará el brillo solar

"Hoy despedimos a un policía valiente, cuya dedicación, coraje y espíritu de servicio quedarán grabados en la memoria de nuestra institución y en el corazón de todos los peruanos".

La Municipalidad Provincial de El Dorado también manifestó su solidaridad con familiares y compañeros, mientras colectivos de salvavidas y organizaciones civiles lamentaron la pérdida. Lo mismo hizo por su lado el Ministerio del Interior.

Los restos del suboficial serán trasladados a su ciudad natal, donde se le rendirá homenaje. Su sacrificio se convierte en símbolo del compromiso de quienes arriesgan su vida para proteger a otros.

La historia de Gustavo Chávez Acuña refleja el valor y la entrega de los agentes que enfrentan situaciones extremas para salvar vidas. Su muerte deja una huella de dolor, pero también un legado de heroísmo que la comunidad de San Martín y el país entero reconocen.

Temas relacionados Escuadrón de Emergencia 105 Tarapoto Gustavo Chávez Acuña héroe río Sisa inundaciones El Dorado rescate San Martín tragedia policial suboficial PNP fallecido rescate

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA