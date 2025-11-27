Sacrificio heroico en San Martín: Suboficial Gustavo Chávez muere tras salvar a dos personas en el río Sisa

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 27/11/2025
La región de San Martín quedó marcada por la tragedia y el heroísmo del suboficial Gustavo Chávez Acuña, de 22 años, quien perdió la vida tras rescatar a dos personas arrastradas por la crecida del río Sisa. El hecho ocurrió la tarde del jueves 27 de noviembre, en medio de intensas lluvias que afectaban la provincia de El Dorado.
Chávez Acuña, miembro del Escuadrón de Emergencia 105 PNP-Tarapoto y natural de Chiclayo, participaba en un operativo de rescate cuando logró poner a salvo a los ciudadanos atrapados por la corriente. Sin embargo, al intentar regresar, la fuerza del río lo venció y terminó sumergiéndolo bajo el agua.
Sus compañeros intentaron auxiliarlo lanzando una cuerda desde el puente, pero no lograron rescatarlo a tiempo. Minutos después, su cuerpo fue recuperado y trasladado al hospital de San José de Sisa, donde se confirmó su fallecimiento.
Trayectoria y vocación
Chávez Acuña pertenecía a la promoción Titanes del 2023 de Chiclayo y se había especializado en intervenciones de emergencia. Como parte de la Región Policial San Martín, cumplía funciones como salvavidas, entrenado para operar en condiciones extremas como inundaciones y rescates fluviales. Su dedicación y preparación eran reconocidas por colegas y superiores.
El operativo se activó cuando dos personas fueron arrastradas por la corriente del río Sisa. El equipo del Escuadrón de Emergencia acudió rápidamente al puente principal de Sisa, coordinando esfuerzos bajo condiciones de tormenta y visibilidad reducida.
La actuación de Chávez fue determinante para salvar a las víctimas, quienes resultaron casi ilesas. Sin embargo, el retorno corriente arriba fue fatal debido al agotamiento y la fuerza de las aguas.
Reacciones y homenajes
La Policía Nacional del Perú expresó su pesar en un comunicado oficial a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter):
"Hoy despedimos a un policía valiente, cuya dedicación, coraje y espíritu de servicio quedarán grabados en la memoria de nuestra institución y en el corazón de todos los peruanos".
La Municipalidad Provincial de El Dorado también manifestó su solidaridad con familiares y compañeros, mientras colectivos de salvavidas y organizaciones civiles lamentaron la pérdida. Lo mismo hizo por su lado el Ministerio del Interior.
Los restos del suboficial serán trasladados a su ciudad natal, donde se le rendirá homenaje. Su sacrificio se convierte en símbolo del compromiso de quienes arriesgan su vida para proteger a otros.
La historia de Gustavo Chávez Acuña refleja el valor y la entrega de los agentes que enfrentan situaciones extremas para salvar vidas. Su muerte deja una huella de dolor, pero también un legado de heroísmo que la comunidad de San Martín y el país entero reconocen.