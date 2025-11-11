Día del Soltero 2025: Estudios REVELAN los MOTIVOS por los que cada vez más hombres deciden estar solos

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Amenidades

Lo que comenzó en 1993 como una broma entre estudiantes de la Universidad de Nanjing, en China, se ha convertido en una celebración global. El Día del Soltero, cada 11 de noviembre, honra a quienes eligen vivir sin pareja, reivindicando el amor propio y la libertad emocional. El número 1, repetido cuatro veces (11/11), simboliza la individualidad.

En redes sociales, la fecha se ha popularizado con frases como "Mejor solo que mal acompañado". Pero más allá del humor, hay una transformación social detrás de esta tendencia.

En Perú, 7 de cada 10 personas son solteras según su DNI.

¿Por qué los hombres son mayoría?

Según data oficial, el RENIEC revela que hasta el año 2023, 7 de cada 10 peruanos son solteros según su DNI. Son cerca de 20 millones los solteros adultos en territorio nacional (73% de la población), reflejando así un crecimiento del 19.29% durante la última década. Dentro de dicha cifra, el número de solteros hombres resulta ser mayor, con 9 663 253 (51 %) frente a 9 396 942 de mujeres (49 %).

Según el psicólogo estadounidense Greg Matos, autor del estudio "The Rise of Lonely, Single Men", el aumento de hombres solteros en diversas regiones se debe a factores como mayores exigencias emocionales en las relaciones, dificultades para comunicarse con profundidad y preferencia por la autonomía.

Asimismo, la psicóloga clínica peruana Juliana Sequera, señala que este fenómeno también responde a cambios culturales: a diferencia de generaciones anteriores, hoy la soltería no se vive como fracaso, sino como una elección consciente. Es una ruptura con el mandato de formar pareja como única vía de realización.

Soltería como decisión, no como carencia

Contrario a los estigmas, la soltería masculina no implica aislamiento ni incapacidad afectiva. Muchos hombres solteros invierten su tiempo en crecimiento personal, vínculos familiares y amistades sólidas, y valoran la flexibilidad emocional que les permite construir relaciones sin etiquetas.

Además, el auge de aplicaciones de citas, la precarización emocional y el desgaste de modelos tradicionales de pareja han llevado a que más hombres opten por relaciones ocasionales o simplemente por estar solos.

