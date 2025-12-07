Navidad y salud mental: cómo las fiestas pueden intensificar la soledad y la ansiedad en fin de año

07/12/2025 / Exitosa Noticias / Amenidades

La Navidad es tradicionalmente vista como un tiempo de celebración, reencuentro y abundancia. Sin embargo, para muchas personas representa un periodo de introspección dolorosa, marcado por la soledad, la ausencia de seres queridos o la sensación de no haber cumplido objetivos durante el año.

Un estudio citado por Infobae Perú señala que hasta 30% de pacientes con enfermedades crónicas presentan síntomas emocionales como insomnio, pérdida de apetito y pensamientos negativos durante estas fechas. Este fenómeno, conocido como "depresión navideña", no es un mito, sino una realidad que afecta a miles de personas en todo el mundo.

Esta temporada puede generar un sentimiento de nostalgia.

En una entrevista con Exitosa durante estas mismas fechas en el 2024, la psicóloga Lisseth López señaló que la temporada de fin de año también suele ser percibida con nostalgia junto a otros sentimientos encontradas por diversos sucesos, como lo pueden ser conflictos familiares, viajes, la muerte de un familiar que solía acompañar la velada, entre otros motivos similares.

"En estas fechas tenemos que priorizar nuestra tranquilidad (...) y darnos este espacio con nuestra familia o con las personas que nos rodean y que esa nostalgia nos lleve a aprender también a ser felices con las cosas que tenemos hoy en nuestra vida", reflexionó la especialista.

La soledad como protagonista oculta

La Alianza Nacional de Enfermedades Mentales (NAMI) reporta que 66% de las personas dicen sentirse solas en las fiestas y 64% de quienes tienen trastornos de salud mental afirman que su condición empeora en diciembre. La presión social por "estar feliz" y la constante exposición a mensajes de consumo y unión familiar pueden intensificar la desconexión de quienes no viven esa realidad.

El psicólogo Raimon Gaja explica que la Navidad puede convertirse en un espejo incómodo:

"Las fiestas nos recuerdan lo que tenemos, pero también lo que hemos perdido. Esa dualidad puede ser devastadora para quienes atraviesan duelos o rupturas".

Durante fin de año, se reflexiona mucho sobre aquello que logramos pero también lo que perdimos.

Estrategias para enfrentar la otra cara de la Navidad

Especialistas recomiendan varias estrategias para afrontar este periodo:

Aceptar la ambivalencia emocional: No todos viven la Navidad con alegría, y reconocerlo es un primer paso saludable.

No todos viven la Navidad con alegría, y reconocerlo es un primer paso saludable. Redefinir la soledad: Convertirla en un espacio de autocuidado, en lugar de verla como carencia.

Convertirla en un espacio de autocuidado, en lugar de verla como carencia. Apoyo social y profesional: Buscar acompañamiento en amigos, grupos comunitarios o profesionales de la salud mental.

Buscar acompañamiento en amigos, grupos comunitarios o profesionales de la salud mental. Metas realistas: Establecer objetivos alcanzables para el nuevo año.

La Navidad no es igual para todos. Mientras algunos celebran rodeados de familia y abundancia, otros enfrentan silencios y reflexiones que pueden ser dolorosas.

Visibilizar esta otra cara de las fiestas es fundamental para romper estigmas y ofrecer apoyo a quienes más lo necesitan. El acompañamiento emocional y la empatía son claves para que diciembre sea un tiempo de cuidado, más allá de las luces y los regalos.