Falleció en vivo: Dirigente de transportes perdió la vida cuando era entrevistado en programa de televisión

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un hecho lamentable ocurrió este miércoles 3 de diciembre durante un programa de televisión en la que participaba un dirigente de transportes que era entrevistado sobre un tema coyuntural. De forma repentina, se desvaneció y perdió la vida a los pocos minutos, hecho que quedó registrado por las cámaras del canal y de los asistentes.

Se desvaneció de repente

Este impactante hecho ocurrió en la República Dominicana, cuando Mario Ureña, fundador de Ruta SO se presentó en el programa 'El Café de Diario 55'. El dirigente se sentó para conversar de temas relacionados al rubro, en medio de una alta tensión en el transporte urbano en la provincia dominicana de Santiago.

La muerte de este directivo ocurrió mientras uno de los panelistas tenía la palabra y él lo escuchaba. De un momento a otro se desvaneció, haciendo caer los documentos que tenía en sus manos y causando el asombro de los presentes, entre algunos pasmados y otros que intentaron socorrer a quien también era comunicador y promotor turístico.

🚨| El fundador de la Ruta SO, Mario Ureña, falleció este miércoles tras sufrir un paro cardíaco durante una entrevista en el programa "El Café de Diario 55". Este trágico evento quedó registrado en video y ha causado una gran consternación en el sector transporte.



En las... pic.twitter.com/nvrgl5NUFS — 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐚𝐧𝐨 𝐒𝐢𝐧 𝐓𝐚𝐩𝐮𝐣𝐨𝐬 (@MSinTapujos) December 3, 2025

En las imágenes difundidas en redes sociales, se ve que parte del equipo técnico corrió de inmediato para atenderlo, aunque fue poco lo que pudieron hacer. Por su parte, SuperTV55, el canal donde se transmitía el programa en mención, emitió un comunicado lamentado la partida del dirigente de transportes.

"Canal 55 lamenta profundamente el fallecimiento del señor Mario Ureña, fundador y presidente de la Ruta Urbana S.O., quien partió de manera repentina mientras participaba en nuestro espacio El Café de Diario 55. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, compañeros de la Ruta S.O", indica la publicación.

Compañeros lamentan la partida del dirigente

Este repentino suceso va a representar un contratiempo para el sector transporte dominicano, así lo han sentido algunos integrantes del su gremio. Su ausencia dificultará las negociaciones internas y la estabilidad en un sector históricamente afectado por pugnas y divisiones, sobre todo, en momentos en los que buscan reformas.

"Mario siempre fue un hombre de lucha, comprometido con su gente y con la mejora del servicio de transporte. Su partida deja un vacío inmenso en nuestro sector", manifestaron algunos de sus compañeros de Ruta SO.

Durante su participación en un programa de televisión en vivo, un dirigente de transportes en la República Dominicana sufrió un paro cardiaco fulminante, perdiendo la vida. Mario Ureña, fundador de Ruta SO, era entrevistado por problemas de su sector en la provincia de Santiago, cuando se desvaneció ante el pánico de los presentes.