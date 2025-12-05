RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Hasta por 5 horas sin luz! Anuncian corte del servicio eléctrico este sábado, 6 de diciembre

Reportan corte programado del servicio eléctrico en estas zonas del país. Conoce si tu distrito se verá afectado con la interrupción temporal del servicio este sábado, 6 de diciembre.

Corte de luz el 6 de diciembre. (Composición Exitosa)

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/12/2025

A través de un comunicado, se reveló que se suspenderá temporalmente el servicio eléctrico en algunas regiones del país. Descubre aquí el horario y las zonas afectadas este sábado 6 de diciembre.

¿Por qué será la interrupción del servicio eléctrico?

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal), a través de su cuenta oficial de Facebook, reveló que este sábado interrumpirán el servicio eléctrico como parte de los mantenimientos necesarios en sus redes y expansión de las mismas en varias zonas del departamento de Arequipa, al sur del Perú. 

Asimismo, dicha institución detalla que el corte es esencial para realizar labores que permitan reducir fallas, prevenir incidentes y mejorar la capacidad del sistema ante la creciente demanda de energía en la región, también conocida como la 'Ciudad Blanca'.

En ese marco, si estás pensando trabajar desde casa o utilizar algún electrodoméstico u otro objeto que necesite la energía eléctrica, te revelamos si tu zona se verá afectada con la medida de Seal ¡toma nota!

¿Dónde será el corte de luz este sábado?

Según Seal, el sábado 6 de diciembre no habrá luz en Arequipa, precisamente en los siguientes distritos desde las 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.:

Lee también

  • Urbanizaciones del distrito de Cayarani: Cucho Rancho, Palcuyo, Sancomarca, Umachulcco. 
  • Urbanizaciones del distrito de Chilcaymarca: Chilcaymarca, Huilluco.
  • Urbanizaciones del distrito de Orcopampa: Allhuire, Cercado, Condorhuayco, Huancarama, Huinpilca, La Calera, La Laguna, Las Tejas, Lontojoya, Misahuanca,
  • Misapuquio, Panahua, Piscina Huancarama, Rumihuasi, Rupaspucro, San Gregorio, San Lazaro, Sarpane, Sausa, Tintaymarca, Vista Alegre, Zarpane.

La empresa eléctrica también especifica que estas zonas se verán afectadas por "desconexión de la línea L-6017 Ares-Huancarama". Los trabajos de mantenimiento se realizarán en las siguientes subestaciones que se presencian en esta imagen: 

Corte de luz en Arequipa este 6 de diciembre.

Recomendaciones ante el corte de luz programado

Ante el aviso anticipado, es recomendable tomar medidas preventivas y así no verse sorprendido con el corte de luz de mañana. Por ello se aconseja lo siguiente:

Lee también

  • Desconecta los artefactos electrónicos y electrodomésticos para evitar daños: Antes de que llegue la hora del corte, apaga y desconecta dispositivos como computadoras, televisores, microondas.
  • Conviene almacenar agua en recipientes si en la vivienda se utiliza una bomba eléctrica para el suministro.
  • Mantén cargados tus dispositivos, especialmente si trabajas con Tablet, laptop o celular.
  • Revisa la batería de tus linternas y velas: Si el corte de luz es largo o afecta áreas sin mucha iluminación natural, ten a mano linternas, velas o lámparas portátiles cargadas y listas para usarse.
  • Mantener la puerta del refrigerador y el congelador cerrada ayudará a conservar los alimentos durante la interrupción del servicio eléctrico.

En resumen, recuerda que este sábado, 6 de diciembre, habrá corte de luz en Arequipa, precisamente en algunas zonas de las provincias de Condesuyos y Castilla. 

