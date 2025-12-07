Christian Cueva vuelve al fútbol peruano: Equipo de la Liga1 anunció la incorporación de 'Aladino' para el 2026

07/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Pocos días después de desligarse de Emelec de Ecuador, Christian Cueva encontró equipo en el fútbol peruano. El mediocampista nacional disputará la temporada 2026 con un equipo de la Liga1, que hizo oficial la llegada de 'Aladino', quien buscará una nueva oportunidad para seguir siendo considerado en la selección peruana.

El regreso de Cueva al Perú

Juan Pablo II College, cuadro que tuvo su debut en la actual campaña y logrando mantener la categoría, es el equipo que se ha hecho con los servicios del mediapunta peruano. Al haber quedado en condición de libre, no desaprovechó la oportunidad de ficharlo y anunciarlo este domingo a través de sus redes sociales.

"¡Bienvenido, Christian Cueva! La magia del '10 del pueblo' llega a Chongoyape. Que comience la nueva historia... juntos. El talento y la experiencia se suman a nuestro sueño, porque cuando el corazón está en la cancha, nada es imposible. A disfrutar del fútbol en tu nueva casa", indica la publicación del cuadro norteño.

En el video que compartió el cuadro de Chongoyape se el ve a 'Aladino' llegando a las instalaciones del equipo y siendo recibido por un hombre de seguridad. "Déjame entrar pues, mi causa. Que traigo chocolate, ritmo y sabor", pronuncia el futbolista antes de ingresar.

Más temprano, Juan Pablo II College dio esbozos de su fichaje, al subir a sus redes un clip donde se aprecia una lámpara mágica y con cumbia como música de fondo. Esto hizo creer a los usuarios que se trataba del volante.

Quinto equipo peruano para Cueva

Desde que debutó en el fútbol profesional, 'Aladino' ha paseado su fútbol por cinco instituciones nacionales. Empezó su carrera con la Universidad San Martín entre 2008 y 2012, pasando al mitad de año a la Universidad César Vallejo, de donde dio el salto al extranjero, fichando por Unión Española de Chile.

Tras unos años en el exterior, firmó en 2014 por Alianza Lima, estando todo el 2014 y parte del 2015, cuando volvió a dejar el país. Siete años seguidos se mantuvo en ligas foráneas, hasta que en 2023 volvió a La Victoria, aunque con una discreta participación, pasando al año siguiente a jugar en Cienciano.

