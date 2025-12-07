Efectivo PNP perdió la vida en la Panamericana Norte: Volquete lo arrolló cuando iba en motocicleta

07/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) perdió la vida en la mañana del domingo 7 de diciembre, mientras conducía su motocicleta por la Panamericana Norte en el distrito de Ventanilla, en el Callao. Cuando iba con destino de norte a sur, un volquete lo embistió con tal fuerza que le hizo perder la vida de forma instantánea.

Captado en cámaras de vigilancia

Este lamentable hecho ocurrió cerca del paradero conocido como 'Hogar', en la Panamericana Norte y el suboficial fallecido fue identificado como el brigadier Ricardo Jacinto Manríquez Porro, destacado en la Unidad de Tránsito. Las cámaras de seguridad ubicadas en la zona registraron el fatal accidente.

Fuentes policiales indican que el agente habría perdido el control de la moto en la que se trasladaba, siendo pasado por encima de la unidad, que no pudo hacer nada para evitarlo. Por esto, la PNP investigará el hecho para determinar las causas que provocaron su caída.

Un policía murió tras ser atropellado por un camión luego de perder el control de la moto en la que se desplazaba. El incidente ocurrió en el km 37.5 de la Panamericana Norte, en el límite entre Ventanilla y Puente Piedra. pic.twitter.com/fd5uALlidT — Marco Antonio Barrueto Chavez (@MarcoAn42551200) December 7, 2025

La magnitud del impacto provocó la muerte instantánea del brigadier. Por otra parte, efectivos de la PNP de Puente Piedra detuvieron al conductor del volquete, a su vez que miembros de la Marina de Guerra del Perú apoyaron con el control del tránsito, el cual se vio afectado por este suceso.

En las vías de este distrito se ha producido más de un accidente en menos de 24 horas. El la tarde del último sábado el conductor de una couster de la empresa 'Los Anconeros' resultó agraviado luego de estrellarse con otra unidad, debiendo ser trasladado a un hospital cercano para ser atendido de emergencia.

PNP lamentó fallecimiento del brigadier Manríquez

A través de sus canales oficiales, la institución se pronunció por la pérdida de este efectivo de la Unidad de Tránsito. Precisan que la fatalidad ocurrió mientras cumplía con sus funciones, "demostrando una vez más su compromiso inquebrantable con la seguridad ciudadana".

"La Policía Nacional del Perú expresa su más hondo pesar por el fallecimiento del suboficial brigadier PNP Ricardo Jacinto Manríquez Porro, quien perdió la vida en el cumplimiento del deber en el distrito de Ventanilla, Callao", indica parte de la publicación en redes.

