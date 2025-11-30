RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Amenidades
Tradición con ingenio

Pavos 'prepago' y Navidad en cuotas: una alternativa accesible para aliviar el bolsillo en fiestas

Comerciantes del Mercado Central de Lima ofrecen la posibilidad de separar pavos enteros o por piezas y pagarlos poco a poco, asegurando la cena navideña sin comprometer el presupuesto familiar.

Pavos 'prepago' se convierte en una opción accesible para disfrutar una gran cen
Pavos 'prepago' se convierte en una opción accesible para disfrutar una gran cen (Composición Exitosa)

30/11/2025 / Exitosa Noticias / Amenidades / Actualizado al 30/11/2025

La Navidad ya no tiene por qué convertirse en un dolor de cabeza para el bolsillo. En el Mercado Central de Lima, comerciantes han puesto en marcha una fórmula ingeniosa y solidaria: los pavos "prepago", un sistema que permite reservar el ave con anticipación y cancelarlo en cuotas diarias de apenas unos soles.

La idea es simple pero poderosa: cada cliente abona lo que puede en cada visita, acumulando poco a poco hasta llegar al monto total antes del 23 de diciembre. Así, familias que viven al día pueden asegurarse así de tener su pavo listo para la cena sin la necesidad de desembolsar una suma fuerte de golpe.

Según una de las comerciantes, María Ramos, el sistema nació hace dos años como respuesta a las dificultades económicas que enfrentan muchos peruanos.

"Hay clientes que vienen desde octubre y dejan tres o cinco soles cada vez. Otros aportan 10, 12 o hasta 50 soles según sus posibilidades. Lo importante es que todos llegan a diciembre con su pavo cancelado", explica.

Opciones para cada familia

Los pavos disponibles varían en tamaño: algunos alcanzan hasta 21 kilos, ideales para reuniones numerosas, mientras que otros rondan los 16 kilos, suficientes para 10 o 15 personas. Para hogares pequeños, también se ofrecen piezas: una pierna cuesta alrededor de 42 soles, y una pechuga para cinco o seis personas oscila entre 100 y 105 soles.

La variedad incluye pavos de granja de pluma blanca y, próximamente, pavos de corral de pluma negra, cuyos precios aún están por confirmarse. La flexibilidad es clave: cada familia elige si quiere un pavo entero o solo una parte, según su necesidad y presupuesto.

Algunas personas vienen separando su pavo desde el mes de octubre.
Algunas personas vienen separando su pavo desde el mes de octubre.

Un alivio en tiempos difíciles

El sistema de pavos "prepago" se ha convertido en un alivio para trabajadores humildes, como vendedores ambulantes o pequeños comerciantes, que encuentran en esta modalidad una manera de mantener viva la tradición navideña sin sobresaltos financieros.

En paralelo, los mercados también ofrecen alternativas económicas en panetones, con precios que van desde S/9.80 hasta S/45.90, lo que permite completar la mesa navideña con opciones accesibles.

La iniciativa de los pavos "prepago" demuestra que la creatividad y la solidaridad pueden transformar la manera de celebrar. Con cuotas pequeñas y accesibles, las familias aseguran su cena navideña y mantienen intacta la ilusión de reunirse alrededor de la mesa. Una fórmula que, más allá de números, devuelve tranquilidad y esperanza en tiempos de economía ajustada.

