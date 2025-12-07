José Williams Zapata será candidato a la presidencia de Avanza País: Partido político lo hizo oficial

07/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Este domingo 7 de diciembre el partido político Avanza País hizo oficial la candidatura a la presidencia de la República de José Williams Zapata. El congresista será el postulante luego de que Phillip Butters renunciara a la militancia de la agrupación y a la participación de los comicios el último viernes.

Decisión se tomó en la interna

Durante el Congreso Nacional de la organización se oficializó la participación del general que estuvo a cargo de la Operación Chavín de Huántar. Indica que la elección se hizo por votación democrática entre los delegados.

Esto se da solo dos días después de la renuncia irrevocable que presentó Phillip Butters a Avanza País, hasta entonces, precandidato. Mediante una carta notarial enviada a Aldo Borrero, presidente del partido, le comunicaba su salida, acusando una falta de organización y control dentro de la agrupación política.

En el Congreso Nacional de hoy a las 2:00 p. m., Avanza País acordó democráticamente que el Gral. Williams será nuestro candidato presidencial.#AvanzaPais #Peru #importante #ÚLTIMOMINUTO #Presidente pic.twitter.com/63LABMwnGi — Avanza País-Partido de Integración Social (@AvanzaPais_Peru) December 7, 2025

Williams Zapata de 74 años y ex general de división del Ejército, fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, entre 2006 y 2007. Participó en la guerra del Cenepa ante Ecuador en 1995 y tuvo un rol importante en el operativo que permitió el rescate de los rehenes de la casa del embajador de Japón en 1997.

Para el periodo 2021-2025 fue elegido como congresista por Lima con 44 791 votos. Llegó a ser presidente del Parlamento en setiembre del 2022 en lugar de Lady Camones. Durante su presidencia ocurrió la vacancia contra Pedro Castillo, cuando intentó dar un golpe de Estado el 7 de diciembre de ese año.

Elecciones generales del 2026

Para los comicios del 12 de abril próximo, participarán 37 organizaciones políticas, de las cuales tres son alianzas electorales. Estos presentarán a sus candidatos tanto para la presidencia, como para la conformación del nuevo Senado y Cámara de Diputados que legislará para el próximo lustro.

De darse una segunda vuelta, la fecha elegida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el balotaje es el domingo 7 de junio. Esto se estableció en el cronograma electoral que aprobó este organismo, que tendrá su siguiente paso con la aprobación del padrón electoral definitivo el próximo sábado 13 de diciembre.

Para las elecciones generales del 2026, el partido político Avanza País, definió a su candidato presidencial con José Williams Zapata. El parlamentario fue elegido durante el Congreso Nacional de la organización realizado este domingo y que contó con la participación de todos los delegados de forma democrática.