Tacna registra TRES sismos en un solo día: Conoce AQUÍ los epicentros y magnitudes sentidos este domingo

07/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tacna fue escenario de un hecho poco común este domingo 7 de diciembre: tres sismos en un mismo día. El primero ocurrió en horas de la mañana y fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) con una magnitud de 4.2 y epicentro cercano a la localidad de Pachía.

Horas más tarde, al caer la tarde, se registraron dos nuevos movimientos telúricos. El segundo volvió a remecer la región , a las 18:14 horas, con una magnitud de 4.6 y una profundidad de 103 kilómetros, generando sorpresa y preocupación entre la población. El epicentro se ubicó a 18 kilómetros al noreste de Calana, en la provincia de Tacna.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0795

Fecha y Hora Local: 07/12/2025 18:14:14

Magnitud: 4.6

Profundidad: 103km

Latitud: -17.87

Longitud: -70.03

Intensidad: II-III Calana

Referencia: 18 km al NE de Calana, Tacna - Tacna — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 7, 2025

Y ahora, apenas media hora después, a las 18:49 horas, un tercer sismo volvió a remecer la región : magnitud 4.0, profundidad de 120 kilómetros y epicentro a 15 kilómetros al sureste de Ilabaya, en la provincia Jorge Basadre.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0796

Fecha y Hora Local: 07/12/2025 18:49:15

Magnitud: 4.0

Profundidad: 120km

Latitud: -17.51

Longitud: -70.41

Intensidad: II Ilabaya

Referencia: 15 km al SE de Ilabaya, Jorge Basadre - Tacna — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 7, 2025

Detalles del segundo sismo

De acuerdo con el reporte oficial del Centro Sismológico Nacional, el segundo temblor tuvo una intensidad de II-III en la escala de Mercalli, lo que significa que fue percibido de manera ligera por los habitantes de la zona.

Por otro lado, el tercer movimiento telúrico tuvo una intensidad fue de II en la escala de Mercalli , lo que significa que también fue percibido de manera ligera por algunos habitantes de la zona, sin causar alarma generalizada.

Al igual que los anteriores movimientos, no se han reportado daños materiales ni víctimas. Sin embargo, el hecho de que Tacna haya registrado tres sismos en menos de 12 horas refuerza la percepción de una jornada insólita y la necesidad de mantener medidas de prevención en toda la región y recordar que el sur del país se encuentra en una zona altamente sísmica.

El triple registro sísmico en Tacna este domingo evidencia la intensa actividad geológica del sur del Perú. Aunque ninguno de los eventos causó daños ni víctimas, la coincidencia en un mismo día resalta la vulnerabilidad de la región. La población debe mantenerse alerta y preparada, recordando que la actividad sísmica puede sorprender en cualquier momento.