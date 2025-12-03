03/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Una lamentable noticia ha generado impacto a nivel internacional. Se reportó la muerte de una querida influencer a los 25 años de edad tras un accidente de tránsito. Las autoridades investigan el incidente, mientras que amigos y familiares lamentan su pérdida.

Fallece influencer tras chocar su moto

De acuerdo a los primeros reportes, la popular influencer fue identificada como Karen Sofía Quiroz Ramírez, de nacionalidad colombiana y conocida como 'Bikegirl' en redes sociales. La joven era reconocida por su contenido habitual relacionado con motocicletas, rutas moteras, mecánica, estilo de vida y tatuajes, llegando a contar con una comunidad de casi 35 mil seguidores en Instagram.

El fatal accidente ocurrió en la ciudad de Floridablanca, Colombia. Según las investigaciones policiales y las grabaciones de las cámaras de seguridad, la creadora de contenidos perdió el control de su moto mientras realizaba una maniobra de adelantamiento entre dos vehículos hasta llegar a colisionar contra un camión con remolque.

La investigación sobre el accidente sigue abierta con la intención de esclarecer lo sucedido, indicó Jahir Andrés Castellanos Prada, director de Tránsito de Floridablanca, un municipio que se ubica al norte de Bogotá.

"Adelantar las pesquisas correspondientes, realizar las respectivas entrevistas a los testigos, analizar los videos de las cámaras y, finalmente, determinar si hubo algún tipo de responsabilidad por parte de alguno de los conductores involucrados", sostuvo al diario 'El Espectador'.

Amigos y familiares dan último adiós a 'Bikergirl'

Tras la muerte de Karen Sofía, se viralizó en redes una de sus últimas publicaciones en la que afirmaba que había perdido las gafas que normalmente utilizaba para conducir.

"Espero no estrellarme, porque estoy conduciendo sin mis gafas", advirtió poco antes del fatal accidente, que dejó entristecidos a varios de sus seguidores en redes sociales. Muchos no dudaron en expresar su sentir y condolencias a los familiares de la joven influencer colombiana.

Como era de esperarse, amigos y familiares de 'Bikegirl', se despidieron de ella con una misa en su honor en la capilla del Parque Memorial Tierrasanta, en el municipio de Bucaramanga, de departamento Santander. Tras finalizar la ceremonia, los presentes se trasladaron al panteón, donde se ofreció un rezo para darle el último adiós, acompañados de varios arreglos florales y una foto suya.

