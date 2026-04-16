Se inaugura Hospital de Huarmey que beneficiará a más de 33 mil ciudadanos.

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Áncash

Este jueves 16 de abril, en la región de Ancash, Huarmey inaugura el nuevo Hospital de la ciudad que cuenta con una moderna infraestructura sanitaria y promete beneficiar a más de 33 mil ciudadanos.

La obra fue posible mediante el mecanismo de Obras por Impuestos y fue financiada por la compañía minera Antamina con una inversión superior a los 223 millones de soles.

Asimismo, la Compañía Minera Antamina asegura que, esta iniciativa corresponde a uno de los proyectos de salud más importantes que se han desarrollado en la región los últimos años.

El hospital entregado al Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) del Ministerio de Salud (Minsa) fue posible gracias al trabajo en equipo entre el Pronis, el Gobierno Regional de Áncash, la Municipalidad Provincial de Huarmey, la participación civil local y Antamina.

La vicepresidenta de Sostenibilidad y Asuntos Externos de Antamina, Claudia Cooper expresó que el proyecto tiene la visión de cerrar brechas en la infraestructura hospitalaria y mejorar los servicios básicos de calidad que se encuentran en provincia.

"La entrega del Hospital de Huarmey es el resultado de un trabajo sostenido con el Estado para impulsar infraestructura de calidad en beneficio de la población. Este proyecto reafirma nuestro compromiso con el desarrollo sostenible de Áncash y con el acceso a servicios de salud modernos y oportunos", afirmó

Innovación tecnológica para Áncash

El nuevo establecimiento de salud cuenta con más de 11 mil metros cuadrados de infraestructura hospitalaria que buscan cubrir diferentes necesidades de los pacientes.

Entre sus principales servicios destacan: 25 consultorios médicos, área de emergencia, centro quirúrgico, centro obstétrico, diagnóstico por imágenes, laboratorio clínico y áreas de hospitalización.

Incluso, ha incorporado soluciones tecnológicas como historias clínicas electrónicas con firma digital y compatibilidad con otras entidades del Estado.

Estas nuevas y mejoradas funciones harán que los procesos sean más rápidos, se mejoren los diagnósticos y se reduzcan las derivaciones de pacientes a otras ciudades.

Con ello, culmina la etapa de ejecución que estuvo a cargo de Antamina y se inicia el proceso que será liderado por el sector salud, a través del Pronis, la Dirección Regional de Salud de Áncash y la Red de Salud Pacífico Sur.

Estas entidades estarán a cargo de la transferencia operativa, equipamiento final, preparación técnica y progresiva puesta en funcionamiento del hospital para la atención ciudadana.

En conclusión, estas acciones muestran que el trabajo conjunto que se dio en el Hospital de Huarmey garantiza el beneficio a más de 33 mil ciudadanos.