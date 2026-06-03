La Victoria: Detienen a ciudadano extranjero tras intento de robo en minimarket

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Momentos de tensión se vivieron en un minimarket ubicado en la intersección de las avenidas Manco Cápac e Iquitos, en el distrito de La Victoria, luego de que un hombre de nacionalidad colombiana fuera intervenido por presuntamente intentar cometer un robo bajo la modalidad conocida como "tendero". La rápida reacción de los trabajadores permitió frustrar el ilícito y alertar a las autoridades.

Inseguridad en La Victoria

Según relataron los empleados del establecimiento, el sujeto ingresó al local aparentando ser un cliente más. Sin embargo, sus movimientos despertaron sospechas entre los trabajadores, quienes lo vigilaron de cerca hasta descubrir que presuntamente intentaba sustraer productos sin realizar el pago correspondiente.

Al verse descubierto, el hombre reaccionó de manera agresiva, generando momentos de preocupación entre los presentes. Ante esta situación, los trabajadores solicitaron el apoyo de agentes de la Policía Nacional del Perú y del Serenazgo de La Victoria para controlar el incidente y evitar que la situación pasara a mayores.

Minutos después, un importante contingente de efectivos llegó al lugar y logró reducir al sospechoso. Tras ser intervenido, fue trasladado a la comisaría del sector, ubicada en la avenida 28 de Julio, donde se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.

La inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de comerciantes y vecinos de la zona. Un agente de seguridad de un negocio cercano señaló que este tipo de robos son frecuentes debido al alto tránsito de personas que registra diariamente esta importante vía comercial. Incluso, aseguró que también se reportan asaltos al paso y robos perpetrados con armas de fuego.

Aunque los propietarios del minimarket prefirieron no brindar declaraciones por temor a posibles represalias, hicieron un llamado a las autoridades para reforzar el patrullaje y la vigilancia en el sector. Mientras tanto, el establecimiento continuará atendiendo al público con normalidad.

🔴🔵 La Victoria: Detienen a extranjero en intento de robo a tienda comercial.



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Accidente en La Victoria

Un accidente de tránsito se registró sobre la mañana de este viernes 29 de mayo en la capital. Esta vez, un bus de transporte público, que se encontraba llena de pasajeros, impactó contra la parte posterior de un camión de carga pesada dejando como saldo 13 personas heridas.

El incidente ocurrió en el cruce de las avenidas Canadá y Palermo en La Victoria. Por suerte, los afectados no registran daños de consideración, pero de igual forma fueron atendidos por personal médico del SAMU quienes llegaron junto con tres ambulancias.

De acuerdo a la información brindad por el Sistema de Atención Móvil de Urgencia del Ministerio de Salud, se les brindó atención prehospitalaria en la escena y luego seis de ellos fueron llevados a la clínica Javier Prado por presentar contusiones de consideración.