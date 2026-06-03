Ampay de Miguel Trauco en Miraflores: ¿Quién es la mujer con la que estuvo en su camioneta?

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La identidad de la misteriosa mujer que apareció junto al futbolista Miguel Trauco en un vehículo estacionado en una calle de Miraflores finalmente fue revelada. Las imágenes, difundidas por el programa de espectáculos Magaly TV, la firme, despertaron gran curiosidad entre los seguidores del exseleccionado peruano, quienes buscaban conocer quién era la acompañante que compartió varios minutos con él durante la madrugada del último domingo.

¿Quién es la mujer con la que estuvo Miguel Trauco?

Se trata de Carla Arce, una joven vinculada al mundo artístico y del entretenimiento. La mujer ganó notoriedad años atrás como integrante de la agrupación musical Los Ángeles de Fuego, aunque su trayectoria también incluye participaciones en distintos videoclips de salsa. Su nombre salió a la luz luego de que el programa conducido por Magaly Medina investigara la identidad de la acompañante del deportista.

Según se informó, Carla Arce no es ajena al ambiente de la música. Además de su paso por la popular agrupación femenina, participó en producciones audiovisuales de reconocidos artistas salseros. Incluso compartió escenas con el actor Pietro Sibille en uno de estos proyectos y también formó parte del videoclip del tema "La Resistencia", de la orquesta Zaperoko.

Otro aspecto que llamó la atención fue su cercanía con el cantante Antonio Cartagena. De acuerdo con el espacio televisivo, Carla habría acompañado al salsero en algunas de sus giras internacionales, incluyendo presentaciones realizadas en Argentina y República Dominicana, lo que reforzó su vínculo con el ambiente musical.

Tras la difusión de las imágenes y las especulaciones surgidas en redes sociales, Carla Arce fue consultada sobre la naturaleza de su relación con Miguel Trauco. Sin entrar en mayores detalles, aseguró que el futbolista es "un amigo" al que aprecia mucho, descartando públicamente cualquier comentario adicional sobre el encuentro que protagonizaron en Miraflores.

El ampay de Miguel Trauco

Según las imágenes mostradas en el programa de la 'Urraca', Trauco fue captado alrededor de las 4:35 de la mañana estacionando su camioneta en una zona poco transitada. Instantes después descendió del asiento del conductor y se dirigió hacia la parte posterior del vehículo. Allí permaneció cerca de veinte minutos junto a la mujer que lo acompañaba, lejos de la vista de los transeúntes.

El reportaje mostró que, tras ese lapso, ambos abandonaron la parte trasera de la camioneta por puertas distintas. La mujer fue captada acomodándose la ropa y sin zapatos al momento de bajar del vehículo. Luego permanecieron algunos minutos conversando en la vía pública mientras coordinaban su partida del lugar.

Las imágenes también revelaron que ambos se despidieron de manera cordial antes de tomar caminos separados. Mientras el futbolista se retiró de la zona, la mujer permaneció junto a la camioneta y posteriormente se marchó conduciendo la unidad.

Es así que,la revelación de la identidad de la acompañante de Miguel Trauco puso fin a varios días de especulaciones. Aunque las imágenes generaron comentarios y rumores en redes sociales, las declaraciones de la joven apuntan a una relación de amistad. Sin embargo, el caso demuestra el gran interés que despierta la vida privada de los futbolistas.