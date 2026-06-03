Isabella Ladera anuncia que está en la recta final de su embarazo con Hugo García: "Las últimas semanas"

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Isabella Ladera anunció una vez más en sus redes sociales que su embarazo está a punto de llegar a su fin, ya que se encuentra en las últimas semanas de gestación. La modelo venezolana está más feliz que nunca disfrutando de la compañía de su pareja, Hugo García, quien en más de una oportunidad se ha mostrado muy ansioso por convertirse en padre por primera vez.

¿Cuándo dará a luz Isabella?

La modelo no ha confirmado la fecha exacta ni un aproximado de cuándo dará a luz. Sin embargo, utilizó sus redes sociales para indicar que se encuentra en la etapa final de su embarazo, pues su pancita ya luce muy crecida y, al parecer, está experimentando cambios que la hacen sentir confundida.

Mediante una publicación en Instagram, mostró su avanzado estado de gestación y aseguró que la recta final de su embarazo le está resultando muy particular, aunque no explicó los motivos. "Qué locura lo que se siente en las últimas semanas" , indicó.

Isabella Ladera próxima a dar a luz

Cabe resaltar que Isabella ya tiene una hija de cinco años fruto de una relación anterior. Sin embargo, ahora que tendrá un hijo con Hugo García, ambos formarán una familia de cuatro integrantes. Además, el ex chico reality se ha convertido en una importante figura paterna para la menor, demostrando la solidez de su relación.

Asimismo, Hugo ha confesado en más de una oportunidad que convertirse en padre representa la realización de uno de sus más grandes sueños. Durante muchos años buscó una pareja con quien formar una familia y tener hijos. Ahora que está a punto de cumplir esa meta junto a Isabella, se muestra más enamorado y feliz que nunca.

¿Qué cambios ha experimentado Isabella Ladera?

Hace unas semanas también hicieron una revelación de sexo de su bebé, mostrando a sus seguidores que se trata de un niño. Sin embargo, ahora que se encuentra en Perú por temas laborales, Isabella se tomó un espacio para contar que está a pocas semanas de dar a luz y reveló dos detalles sobre esta etapa que está viviendo.

"Cosas que me agarraron fuera de base en este embarazo: 1. Estoy entrando en el mes 7 y ya no me cabe la comida. Puedo sentir hambre, pero me lleno con dos bocados. 2. Me canso extremadamente rápido haciendo hasta lo más básico y simple", explicó.

Es así que, mientras Isabella avanza en la recta final de su embarazo, Hugo García enfrenta la distancia desde Lima tras su paso por Miami. El influencer admitió que no es fácil estar separados, pero mantienen constante comunicación con fotos y videollamadas, buscando sentirse cerca pese a los momentos complicados.