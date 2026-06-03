Facundo González reaparece en 'Esto es Guerra' tras lesión en el brazo: "El programa no es lo mismo sin ti"

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reciente edición de Esto es Guerra dejó uno de los momentos más comentados de la noche con la inesperada reaparición de Facundo González en el set del programa. El exchico reality, alejado de las competencias debido a una lesión en el brazo, volvió a aparecer frente a cámaras y su presencia no pasó desapercibida. De inmediato, comenzaron los rumores sobre un posible regreso a la competencia en las próximas semanas.

¿Facundo regresará al programa?

La expectativa aumentó luego de que Patricio Parodi protagonizara una emotiva celebración tras conseguir un importante punto para el equipo de los Guerreros. Después de imponerse en una intensa prueba, el capitán corrió directamente hacia la zona donde se encontraba Facundo observando el programa. Sin ocultar su felicidad, lo abrazó efusivamente en una escena que fue celebrada por los presentes.

El reencuentro entre ambos evidenció la cercana amistad que mantienen fuera y dentro del reality. Además, la producción enfocó en varias ocasiones al argentino, quien respondió con sonrisas y gestos de agradecimiento al cariño recibido tanto por sus compañeros como por el público presente en el estudio.

La aparición de Facundo también generó reacciones entre los conductores y seguidores del programa, quienes recordaron la importancia que tuvo en distintas temporadas. Su ausencia por motivos de salud había generado preocupación entre sus fanáticos, que durante meses se mantuvieron atentos a su proceso de recuperación.

"El Wacho. Te extrañamos mucho en el programa. El programa no es lo mismo sin ti. Esperemos pronto verte compitiendo", dijo el conductor Mathias Brivio.

Aunque todavía no existe un anuncio oficial sobre su retorno a los circuitos, su presencia en el set alimentó las especulaciones sobre una pronta vuelta a las competencias. Por ahora, los seguidores de Esto es Guerra mantienen la ilusión de verlo nuevamente enfrentando desafíos y defendiendo a su equipo en el reality.

Rosángela fue suspendida de 'EEG'

Una nueva polémica sacudió el set de "Esto es Guerra" luego de que Rosángela Espinoza protagonizara un fuerte enfrentamiento con el Tribunal del programa, situación que terminó con su suspensión indefinida y un emotivo quiebre frente a cámaras.

Todo comenzó cuando la popular "Chica selfie" cuestionó las decisiones tomadas por la máxima autoridad del reality tras una situación relacionada con Said Palao y Leandro Cabello. Durante la discusión, Rosángela lanzó comentarios que fueron interpretados como una crítica directa al criterio del programa y al rol del público en las competencias.

Tras el intercambio de palabras, el Tribunal tomó la decisión de sancionar a la integrante de los "combatientes", argumentando que había menospreciado la participación del público y desacatado las órdenes de la producción.