Fuertes lluvias ponen en alerta a 35 provincias de 5 regiones para las próximas horas, según alerta del Senamhi

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en cinco regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el nuevo aviso de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se esperan las precipitaciones de nivel de "alerta naranja" en algunas provincias de las regiones de Áncash, Cajamarca, Huánuco, Junín y Lima. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:

Áncash : Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Huaraz, Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Pomabamba, Recuay, Sihuas y Yungay.

: Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Huaraz, Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Pomabamba, Recuay, Sihuas y Yungay. Cajamarca : Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Hualgayoc, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.

: Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Hualgayoc, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz. Huánuco : Ambo, Dos de Mayo, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Pachitea y Yarowilca.

: Ambo, Dos de Mayo, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Pachitea y Yarowilca. Junín : Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja.

: Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja. Lima: Yauyos.

En ese sentido, se esperan precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de moderada hasta fuerte intensidad en la sierra norte y centro, y de ligera a moderada intensidad en la sierra sur. Este suceso estará acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento, iniciándose durante la tarde y prolongándose hacia la noche y/o madrugada. Asimismo, se prevé la ocurrencia de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2 800 m s. n. m., y nevadas localizadas en zonas situadas sobre los 3 900 m s. n. m. en la sierra central y sur.

Del mismo modo, se estiman lluvias y/o chubascos de moderada a fuerte intensidad en la selva alta centro y sur, también acompañadas también por ráfagas de viento y descargas eléctricas que se presentarán durante la tarde, noche y las primeras horas de la madrugada.

Para la costa se prevén lluvias de ligera a moderada intensidad en la zona norte, acompañadas de descargas eléctricas, principalmente en Tumbes y la costa interior de Piura, durante la noche y las primeras horas de la madrugada.

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.