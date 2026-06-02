Ordenan RETIRAR del mercado CONOCIDA marca de chocolates por contener ingrediente de viagra

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una cadena de chocolates retiró sus productos del mercado tras descubrirse que contenían ingredientes de medicamentos recetados no declarados, entre ellos sildenafil, utilizados para tratar la disfunción eréctil, según anunció la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) la semana pasada.

¿Por qué esto es peligroso?

Aunque pueda parecer un simple suplemento, ingerir sildenafil sin supervisión médica es un riesgo serio, especialmente si se sufre de presión alta, diabetes, colesterol o problemas del corazón. El problema principal es que este componente puede reaccionar peligrosamente con otros medicamentos que ya estés tomando.

Sellers of products with names like Boner Bears and DTF have voluntarily recalled their products after testing positive for the active ingredients in Viagra and Cialis. https://t.co/gaSSeJVLgd — WIRED (@WIRED) June 1, 2026

La propia FDA advierte que, al combinarse con medicamentos que contienen nitratos y son muy comunes en tratamientos cardíacos, el sildenafil puede causar una caída drástica y peligrosa de la presión arterial.

¿Qué debes hacer si los tienes?

Por favor, no los consumas. Lo mejor es desecharlos directamente o devolverlos al lugar donde los compraste para pedir tu reembolso. Si tienes alguna duda o necesitas ayuda con la devolución, el fabricante habilitó estos canales:

Historial de advertencias y medidas de seguridad

Este caso de los chocolates "Boner Bears" no representa una situación aislada para la empresa fabricante JXK Enterprises. Según registros de la entidad, apenas en el mes de febrero se emitió una alerta similar tras detectarse ingredientes no declarados en su popular jarabe de chocolate.

La FDA recomienda a cualquier ciudadano que haya experimentado reacciones adversas tras ingerir este tipo de productos, notificarlo inmediatamente a través del programa MedWatch. La agencia continúa monitoreando el mercado para prevenir que artículos con componentes farmacológicos no autorizados sigan siendo comercializados como suplementos alimenticios comunes.

Es crucial que los consumidores verifiquen los componentes detallados en los empaques de dulces adquiridos recientemente mediante plataformas digitales. La agencia reafirma su compromiso de supervisar estrictamente estos productos, garantizando que cumplan con todos los estándares sanitarios necesarios para proteger a toda la población estadounidense.

Es vital estar atentos a este retiro del mercado del chocolate Boner Bears por contener ingrediente no declarado, evitando el consumo del producto para proteger la salud. La regulación de la FDA sobre el sildenafil es crucial para evitar complicaciones médicas en consumidores desprevenidos.