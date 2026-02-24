Huarmey: Policía Nacional captura a dos presuntos implicados del asesinato del payaso "Limonchín"

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

A más de un año de su terrible asesinato, el crimen de Giancarlo Valentino Céspedes, conocido artísticamente como "Payasito Limonchín", podría empezar a esclarecerse, tras el último operativo contra la delincuencia llevado a cabo por la Policía Nacional del Perú (PNP) en Huamey.

Durante un operativo de inteligencia ejecutado el pasado 21 de febrero, en el cruce de la calle Mateo Pumacahua con calle San Martín, los agentes del orden capturaron a Jesús Mendoza (alias "Koko") y Renzo La Rosa (alias "Lalo"), presuntos implicados del atentado que acabó con la vida del popular artista local.

Caen "Los Pistoleros del Norte"

Los dos presuntos integrantes de la banda criminal "Los Pistoleros del Norte", fueron detenidos por contar con un amplio prontuario que incluye delitos de robo agravado, tenencia ilegal de armas y violación de la libertad sexual.

Los detenidos no solo estarían vinculados al asesinato de "Limonchín", también serían responsables del ataque a la cevichería "El Tío Paquiry", el pasado 31 de octubre de 2025, donde tres personas fueron acribilladas por sicarios.

En la intervención, los efectivos policiales incautaron 86 municiones de diversos calibres, dos cartuchos de dinamita con fulminante y mecha lista para su uso, marihuana y un vehículo de placa P1H-689, lo que demostraría su alta peligrosidad en el "Norte Chico".

Los miembros de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) vienen continuando con las pesquisas para esclarecer ambos crímenes y hallar con más integrantes del grupo delictivo. Asimismo, no se descarta que por los antecedentes de ambos sujetos, la PNP pueda requerir medidas coercitivas, como, por ejemplo, prisión preventiva para los imputados.

🚨 Agentes de la DIRINCRI, a través de la DIVITIAME, capturaron a dos presuntos integrantes de la banda criminal "Los Pistoleros del Norte", quienes estarían vinculados a un homicidio ocurrido en enero de 2025 y a un ataque armado registrado en una cevichería de Huacho.



Durante... pic.twitter.com/Ojgp64egR6 — Dirección de Investigación Criminal (@DirincriPNP) February 23, 2026

Crimen contra "Limonchín" conmocionó a Huacho

Como se recuerda, la madrugada del 16 de enero del 2025, el popular payaso "Limonchín" perdió la vida luego de recibir varios impactos de bala en las inmediaciones de la Municipalidad Provincial de Huaura.

El artista se encontraba en el centro de la ciudad y, mientras se disponía a comprar una gaseosa, un sujeto armado lo abordó y empezó a dispararle. Tras ese instante, Céspedes trató de ponerse a buen recaudo, decidiendo correr por la calle, siendo perseguido por su atacante, quien a los pocos segundos terminó por acabar con su vida.

Aterrados por lo ocurrido, algunos testigos alertaron a las autoridades. Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta el lugar de los hechos, encontrando 15 casquillos de bala, reflejando el cruel ataque perpetrado contra el querido payasito.

Tras la captura de los presuntos responsables del crimen, los deudos siguen exigiendo justicia, ahora más que nunca con la captura de sus presuntos homicidas.