Dua Lipa comparte imágenes inéditas de su boda con Callum Turner: "La novia mas hermosa"

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Dua Lipa volvió a convertirse en tendencia mundial luego de revelar las primeras y explosivas imágenes de su boda con el actor Callum Turner. A pocos días de conocerse que ambos contrajeron matrimonio en una ceremonia privada en Londres, la estrella británica sorprendió a sus millones de seguidores al compartir una serie de fotografías inéditas de la celebración. Las instantáneas, publicadas en su cuenta de Instagram, muestran algunos de los momentos más emotivos del enlace y confirmaron oficialmente uno de los acontecimientos más comentados del año en el mundo del espectáculo.

Dua Lipa y el exquisito vestido que utilizó en su boda

Las imágenes difundidas por la intérprete de "One Kiss" permitieron conocer detalles hasta ahora desconocidos de la ceremonia. En las fotografías se observa a la pareja intercambiando gestos de cariño, protagonizando un romántico beso y celebrando junto a sus familiares y amigos más cercanos. La publicación estuvo acompañada únicamente por la fecha del matrimonio, lo que incrementó el interés de sus seguidores y de los medios internacionales.

Lejos de optar por una boda multitudinaria o llena de cámaras, Dua Lipa y Callum Turner eligieron una ceremonia íntima en el histórico Old Marylebone Town Hall de Londres, un recinto reconocido por albergar matrimonios de diversas celebridades británicas. La pareja mantuvo el perfil reservado que ha caracterizado su relación desde sus inicios, permitiendo que solo un reducido grupo de invitados participara de la celebración.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención fue el impactante look nupcial de la cantante. Dua Lipa lució un elegante diseño de alta costura firmado por Schiaparelli, compuesto por un traje color marfil, falda, guantes blancos y un llamativo sombrero de ala ancha. La elección fue comparada rápidamente con el icónico atuendo que Bianca Jagger llevó en su boda de 1971, convirtiendo a la artista en protagonista de elogios y comentarios en redes sociales.

La historia de amor de Dua y Callum

La historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner comenzó a captar la atención pública cuando ambos fueron vistos juntos en diversos eventos y salidas privadas. Aunque mantuvieron gran parte de su romance lejos de los reflectores, poco a poco se consolidaron como una de las parejas más comentadas del espectáculo internacional.

Con el paso de los meses, la cantante y el actor fortalecieron su relación compartiendo momentos especiales, viajes y apariciones públicas que reflejaban la cercanía entre ambos. Su vínculo avanzó de manera discreta hasta dar el siguiente paso en su vida sentimental, alejados de la exposición mediática constante.

La reciente publicación de las fotografías de su boda representa la confirmación de una relación que evolucionó con reserva y estabilidad, convirtiendo el matrimonio de Dua Lipa en uno de los acontecimientos más comentados del año en el mundo del entretenimiento.