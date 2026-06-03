Villa El Salvador: Obrero es asesinado a balazos durante campeonato de fútbol interbarrios

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un hombre identificado por vecinos y asistentes como Frank fue asesinado a balazos mientras esperaba su turno para participar en un campeonato de fútbol interbarrios en Villa El Salvador. El ataque ocurrió en el sector 9, grupo 3, y generó escenas de pánico entre los deportistas, familiares y residentes que se encontraban en la zona.

Asesinan a obrero durante campeonato

Según los testimonios recogidos en el lugar, la víctima permanecía cerca del campo deportivo cuando fue sorprendida por un sujeto armado que le disparó en repetidas ocasiones. Los asistentes indicaron que se escucharon al menos cinco detonaciones, provocando que las personas corrieran para ponerse a salvo. Tras cometer el crimen, el atacante escapó rápidamente a bordo de una mototaxi.

El violento hecho ocurrió frente a un centro de atención infantil y en presencia de numerosos vecinos que acudían al campeonato. Luego del ataque, amigos de la víctima intentaron auxiliarla y la trasladaron de emergencia al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, no logró sobrevivir.

En la escena quedaron visibles rastros de sangre sobre la vereda, mientras agentes policiales y peritos iniciaron las diligencias correspondientes. Asimismo, se informó que cámaras de videovigilancia instaladas por la municipalidad habrían registrado parte de lo ocurrido, por lo que las imágenes serán clave para identificar al responsable y reconstruir la secuencia del crimen.

De manera preliminar, las autoridades no descartan que el asesinato esté relacionado con una presunta rivalidad entre barristas. En tanto, vecinos del sector denunciaron la escasa presencia policial y reclamaron mayores medidas de seguridad. También exigieron mejor iluminación pública, ya que la zona alberga espacios recreativos y centros destinados a la atención de menores.

🔴🔵 VES: Asesinan a obrero en campeonato deportivo interbarrios frente a centro infantil.



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Un nuevo incendio de grandes proporciones (código 2) se registró en Lima hace unos días, específicamente en una vivienda ubicada en el distrito de Villa El Salvador, al sur de la capital.

De acuerdo con el portal web del Cuerpo General de Bomberos, el siniestro comenzó al promediar las 5:55 p. m. de hoy, miércoles 13 de mayo. La emergencia viene requiriendo la presencia de nueve unidades de diferentes compañías de Lima Metropolitana.

La emergencia ocurrió en el sector 1, grupo 6 Mz. "K", en Villa El Salvador, a cuatro cuadras de la avenida Modelo. De acuerdo con lo reportado por vecinos de la zona a través de redes sociales, diversas explosiones se han registrado conforme han transcurrido lo minutos, lo que no se descarta que la vivienda pueda ser un almacén clandestino de explosivos o productos químicos.

El incendio tipificado como "Código 2" ha generado una larga humarada tóxica, la cual se observa a varias cuadras a la redonda; en tal sentido, moradores aledaños han tenido que evacuar inmediatamente para no resultar asfixiados y salvaguardar su integridad, mientras las llamas de fuego consumen la vivienda de material noble.