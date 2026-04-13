Senamhi: Costa norte y central seguirán registrando temperaturas de hasta 35°C

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! De acuerdo con la nueva Alerta Meteorológica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la costa norte y central del Perú registrarán un aumento importante de la temperatura durante la presente semana. A continuación, te contamos cuáles son las regiones en específico donde se sentirá este fenómeno climatológico para que puedas tomar las medidas de prevención del caso.

¿Dónde se registrará el aumento de la temperatura?

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera este nuevo episodio hasta el domingo 19 de abril. Asimismo, señalan que estas condiciones estarían asociadas, principalmente a la elevada temperatura superficial del mar y al ingreso de viento del norte.

En ese sentido, para el mediodía y horas de la tarde se prevé un cielo con escasa nubosidad o despejado, así como ráfagas de viento hacia horas de la tarde y noche, puntualmente en distritos cercanos al litoral de la costa central.

Además, se estima el incremento de la nubosidad hacia el atardecer y noche, con probabilidad de lluvia dispersa en sectores de la costa norte y central.

De esta manera, en la costa norte se presentarán valores de temperaturas máximas entre los 32 °C y 37 °C en las regiones de Tumbes y Piura; de 30°C y 35°C en Lambayeque, y valores entre 27 °C y 31 °C en La Libertad. En la costa central, se esperan temperaturas entre los 26 °C y 33 °C en Áncash y la región Lima.

En Lima Metropolitana, las temperaturas diurnas oscilarán entre los 26 °C y 27 °C en los distritos cercanos al mar, y entre los 29°C y 30 °C en las jurisdicciones alejadas del litoral.

¿Cómo protegerse de los rayos UV?

De acuerdo con el Senamhi, la radiación ultravioleta están clasificadas como "muy altos" y "extremadamente altos", por lo que la entidad recomienda adoptar medidas de protección solar, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

Para evitar enfermedades dermatológicas ligadas a la exposición solar, se debe de aplicar bloqueador solar con FPS 50 + cada tres horas, incluso en días nublados o dentro del hogar, ya que, la radiación UV atraviesa los vidrios de las ventanas.

Asimismo, no se debe exponer la piel al sol entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., horas de mayor radiación, según lo expuesto por la entidad. La advertencia es especialmente para los adultos mayores, quienes acumulan a lo largo de su vida mayor exposición solar, lo que incrementa su riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Con referente a la asistencia a las playas o piscinas, la aplicación debe ser más frecuente, idealmente cada hora y siempre después de salir del agua, principalmente en el rostro, cuello, escote, dorso de manos, brazos y piernas.

Finalmente, como medidas adicionales de prevención, recomienda el uso de ropa de manga larga y delgada, sombreros de ala ancha, sombrillas y lentes de sol con protección UV.